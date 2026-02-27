ETV Bharat / state

आगरा में 50 हजार के इनामी कल्लू गुर्जर का एनकाउंटर, सीने में लगी गोली, सिपाही से लूटी थी पिस्टल

आगरा : यूपी एसटीएफ और आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामिया बदमाश कल्लू गुर्जर उर्फ पवन का एनकाउंटर किया है. दोनों ओर से करीब 15 मिनट तक गोलियां चलीं. एसटीएफ नोएडा यूनिट के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आगरा के एकता थाना क्षेत्र में कुख्यात कल्लू गुर्जर को घेर कर सरेंडर के लिये कहा गया. लेकिन, उसने एसटीएफ और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस और एसटीएफ यूनिट ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की. जिसमें कुख्यात कल्लू के सीने में एक गोली लगी. गंभीर रूप से घायल कल्लू को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कुख्यात ने सिपाही से पिस्टल लूटी थी. 18 से अधिक केस दर्ज थे : एसटीएफ नोएडा यूनिट के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ में ढेर बदमाश की पहचान पवन उर्फ कल्लू गुर्जर पुत्र संतराम निवासी सिरौली, थाना लोनी गाजियाबाद के रूप में हुई है. आगरा कमिश्नरेट के थाना ताजगंज में दर्ज एक रंगदारी के मुकदमे में वांछित चल रहा था. उस पर 50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था. बदमाश के पास से बाइक औऱ दो हथियार बरामद हुआ है. (Photo Credit; UP STF)