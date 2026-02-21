ETV Bharat / state

लखनऊ में चेन लुटेरा और अमेठी में गोकशी के मुख्य आरोपी समेत 7 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

लखनऊ/अमेठी : यूपी पुलिस लगातार अभियान चलाकर बदमाशों का एनकाउंटर और गिरफ्तार कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार रात लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बरौली पुल के पास से एक लुटेरे को दबोच लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है. वहीं अमेठी में पुलिस टीम ने गोकशी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर आठ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

लखनऊ और अमेठी में एनकाउंटर. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

​डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि चेकिंग और कांबिंग के दौरान शुक्रवार रात मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध युवक के रोकने की प्रयास किया गया. इस पर बाइकसवार ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अभियुक्त के बाएं पैर के घुटने के नीचे लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद उसे दबोच लिया गया. पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सुल्तानपुर निवासी विवेक कुमार यादव उर्फ शेरू के रूप में हुई है. आरोपी ने कुछ दिन पहले एक बैंक मैनेजर की पत्नी से चेन लूट की थी. इसके अलावा अभियुक्त पर कई मुकदमे हैं. आरोपी के पास से लूटी गई सोने की चेन, घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की बाइक, 1700 रुपये, एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.

अमेठी में गोकशी के मुख्य आरोपी समेत 7 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार



अमेठी पुलिस ने शुक्रवार रात मुठभेड़ के दौरान गोकशी प्रकरण में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया. जुनैद के पैर में पुलिस की गोली लगी है. जुनैद की निशानदेही पर उसके छह साथियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया है.