लखनऊ में चेन लुटेरा और अमेठी में गोकशी के मुख्य आरोपी समेत 7 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी. बीते 24 घंटे में आठ बदमाश दबोचे गए.

एनकाउंटर में गिरफ्तार बदमाश.
एनकाउंटर में गिरफ्तार बदमाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 2:45 PM IST

लखनऊ/अमेठी : यूपी पुलिस लगातार अभियान चलाकर बदमाशों का एनकाउंटर और गिरफ्तार कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार रात लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बरौली पुल के पास से एक लुटेरे को दबोच लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है. वहीं अमेठी में पुलिस टीम ने गोकशी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर आठ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

लखनऊ और अमेठी में एनकाउंटर. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

​डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि चेकिंग और कांबिंग के दौरान शुक्रवार रात मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध युवक के रोकने की प्रयास किया गया. इस पर बाइकसवार ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अभियुक्त के बाएं पैर के घुटने के नीचे लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद उसे दबोच लिया गया. पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सुल्तानपुर निवासी विवेक कुमार यादव उर्फ शेरू के रूप में हुई है. आरोपी ने कुछ दिन पहले एक बैंक मैनेजर की पत्नी से चेन लूट की थी. इसके अलावा अभियुक्त पर कई मुकदमे हैं. आरोपी के पास से लूटी गई सोने की चेन, घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की बाइक, 1700 रुपये, एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.

अमेठी में गोकशी के मुख्य आरोपी समेत 7 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

अमेठी पुलिस ने शुक्रवार रात मुठभेड़ के दौरान गोकशी प्रकरण में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया. जुनैद के पैर में पुलिस की गोली लगी है. जुनैद की निशानदेही पर उसके छह साथियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इन्हौना थाना क्षेत्र के करन गांव में 20 फरवरी को हुई गोकशी की घटना में वांछित जुनैद अहमद के क्षेत्र में होने की सूचना शुक्रवार रात को को मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने सेमरौता मार्ग पर नाले के पास नाकैबंदी की थी. बैकअप के लिए जायस और मोहनगंज थानों की पुलिस टीम भी बुलाई गई थी.

अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक खुद को घिरा देख जुनैद ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके पैर में लग गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. जुनैद के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक बाइक और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं. पूछताछ में छह अन्य साथियों के नाम बताए. जिन्हें अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया है.

