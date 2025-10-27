ETV Bharat / state

प्रयागराज के रावेंद्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी अली मुठभेड़ में गिरफ्तार, वाराणसी-कानपुर में भी एनकाउंटर

पूछताछ में पकड़े गए अपराधी की पहचान अली पुत्र नूरैन निवासी मरियाडीह बमरौली के रूप में हुई. दूसरा आरोपी अली का पिता नूरैन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है. उसको पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया है. जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी. घायल अली को एसआरएन अस्पताल में भर्ती करया गया है.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या में शामिल आराेपियों की तलाश में लगातार दबिश दी रही है. इसी कड़ी में 26//27 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि दो हत्यारोपी लाल बिहारा काॅलोनी के पास खंडहर नुमा कोठरी में छिपे हैं. सूचना के बाद थाना धूमनगंज, थाना कर्नलगंज की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दी. पुलिस टीम से घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा भाग निकला.

रावेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली, साथी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार प्रयागराज के धूमनगंज में बीते दिनों हुई रोडवेज बस चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मुख्य आरोपी अली को पुलिस ने रविवार की भोर में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. दूसरा आरोपी नूरैन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है. घायल अली को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. इस मामले में फरार अन्य 10 आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.

प्रयागराज/वाराणसी/कानपुर : यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के रावेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत वाराणसी और कानपुर के दो फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. तीनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है. तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य के मुताबिक चर्चित हत्याकांड में 11 लोग शामिल थे. सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है. नूरैन और उसके भाई हसनैन पर पुलिस के ऊपर हमले सहित 10 मुकदमे दर्ज हैं. इनके नाम गोवध, हत्या का प्रयास, डकैती जैसे संगीन अपराध में भी आए हैं. जुलाई 2019 में नूरैन व उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी. इसी दौरान नूरैन को पकड़कर जब पुलिस ले जाने लगी तो परिवार वालों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था. इस संघर्ष में 11 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. आरोपी इरफान पर व्यापारी से 44 लख रुपये की लूट, मारपीट और रंगदारी का मामला दर्ज है. मुख्य आरोपी अली पर शिक्षक से मारपीट का केस दर्ज है.

बुजुर्ग का हत्यारोपी मुठभेड़ में किया गिरफ़्तार, पैर में लगी गोली



वाराणसी बड़ागांव थाना क्षेत्र के पुआरीकला में 26 जनवरी की रात बुजुर्ग (65) का सिर कूचकर हत्या के मामले में वांछित तेजा को पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. तेजा पर ₹25000 का इनाम भी रखा गया था.





गोमती जोन डीसीपी आकाश पटेल ने बताया कि बड़ागांव के पुआरीकला में बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में बहादुर पटेल उर्फ तेजा उर्फ शनी पुत्र राधेश्याम निवासी पुआरीकला को पुलिस को काफी दिनों तलाश थी. रविवार रात सर्विलांस टीम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त की घेराबंदी की गई. पुलिस को देखकर अभियुक्त ने असलहे से फायर कर दिया. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में पुलिस की गोली लग गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी वीरापट्टी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मुंबई भागने की फिराक में था.









रिश्ते के चाचा ने की थी 5 साल की मासूम से हैवानियत, मुठभेड़ में गिरफ्तार

कानपुर घाटमपुर थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी अनुराग उर्फ सुलखान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान रविवार को गिरफ्तार कर लिया है. घेराबंदी के दौरान आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है. उसे घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है. आरोपी रिश्ते में मासूम का चाचा लगता है.

घाटमपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्र में पांच साल की मासूम से दरिंदगी की बात सामने आई थी. जांच पड़ताल में पड़ोस में रहने वाले पारिवारिक चाचा अनुराग उर्फ सुलखान की भूमिका सामने आई थी. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. रविवार रात को मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अनुराग उर्फ सुलखान रतनपुर बलाहापारा के जंगलों में घेरा लिया गया. पुलिस टीम पहुंचने पर आरोपी ने फायर शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसे घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है.

