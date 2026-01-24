यूपी में हाफ एनकाउंटर; फिरोजाबाद में शातिर ठग और फर्रुखाबाद में इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इस कड़ी में फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद पुलिस टीम ने दो बदमाशों का हाॅफ एनकाउंटर किया है.
फिरोजाबाद/फर्रुखाबाद : यूपी में दो जिलों की पुलिस ने अलग अलग एनकाउंटर में शातिर और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. दोनों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद के मुताबिक क्षेत्र में पुलिसकर्मी बनकर टप्पेबाजी और ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर शेषपाल उर्फ शीशपाल के बारे में सूचना मिलने पर फतेहाबाद रोड नाकेबंदी की गई थी. अपराधी को घेरने के लिए रसूलपुर थाना पुलिस ने एसओजी व सर्विलांस टीम के साथ योजना बनाई थी. बरी चौराहा के पास चेकिंग के दौरान बाइकसवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की. इसी दौरान एक अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शेषपाल उर्फ शीशपाल निवासी जौनई, थाना जसवंत नगर, जिला इटावा के रूप में हुई. शेषपाल के खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह लोगों को पुलिसकर्मी बताकर ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था. वह थाना रसूलपुर और जसराना में दर्ज कई मामलों में फरार चल रहा था. शेषपाल का साथी उदय सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी नगला ब्रजलाल (डांडे), थाना निधौली कला, जिला एटा का रहने वाला है. अभियुक्तों के पास से दो तमंचे, पांच कारतूस, एक खोखा, एक मिस कारतूस, 62,900 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है.
फर्रुखाबाद में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार का इनामी गिरफ्तार
कमालगंज थाना क्षेत्र में लैनगांव मार्ग पर हुई पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई है. घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सीओ अमृतपुर संजय वर्मा ने बताया कि लैनगांव मार्ग पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली अभियुक्त के पैर में लग गई. इसके बाद उसे दबोच लिया गया है. पूछताछ में अभियुक्त की पहचान राज किशोर पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज के रूप में हुई. राज किशोर चोरी के कई मामलों में वांछित चल रहा था. जिसके पर 25 हजार का इनाम भी घोषित था.
