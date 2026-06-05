सहारनपुर में एनकाउंटर; मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गिरफ्तार, पड़ोसी ने दोस्त संग रची थी साजिश
थाना नकुड़ क्षेत्र के कस्बा अंबेहटा में बीते एक जून को कारोबारी की पत्नी की दिनदहाड़े हुई हत्या का खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:54 AM IST
सहारनपुर : थाना नकुड़ इलाके के कस्बा अंबेहटा में कारोबारी संजय मित्तल की पत्नी पूनम मित्तल (60) की दिनदहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी समेत 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है. इसमें पड़ोसी युवक को सर्विलांस की मदद से और उसके साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है.
एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि एक जून को अंबेहटा कस्बे में हुई कारोबारी संजय मित्तल की पत्नी की हत्या के खुलासे के लिए छह टीमों का गठन किया गया था. तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और गहन पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. जांच में पता चला कि संजय मित्तल के पड़ोसी अंकुर गुप्ता ने अपने साथी सलमान के साथ चोरी की योजना बनाई थी, लेकिन पहचान उजागर होने के डर से दोनों ने पूनम मित्तल की गला रेतकर हत्या कर दी.
एसएसपी अभिनंदन के मुताबिक पूनम मित्तल केवल परिचित लोगों के लिए ही दरवाजा खोलती थीं. इसलिए अंकुर ने चालबाजी करके फोन से कहा कि उसकी गेंद उनके घर में चली गई है. परिचित होने के कारण पूनम ने बिना किसी संदेह के गेट खोल दिया और दोनों आरोपी घर के अंदर घुस गए. इसके बाद दोनों ने पूनम की धारदार हथियार से हत्या कर दी और घर से सामान लूटकर फरार हो गए.
एसएसपी ने बताया कि मामले में अंकुर गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. उसकी निशानदेही पर सलमान की तलाश की जा रही थी. गुरुवार को पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान सलमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सलमान के पास से मृतका का कान के कुंडल, हत्या में प्रयुक्त चाकू तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है. अंकुर गुप्ता के खिलाफ पहले से चोरी और मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं.
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