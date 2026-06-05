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सहारनपुर में एनकाउंटर; मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गिरफ्तार, पड़ोसी ने दोस्त संग रची थी साजिश

सहारनपुर : थाना नकुड़ इलाके के कस्बा अंबेहटा में कारोबारी संजय मित्तल की पत्नी पूनम मित्तल (60) की दिनदहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी समेत 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है. इसमें पड़ोसी युवक को सर्विलांस की मदद से और उसके साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि एक जून को अंबेहटा कस्बे में हुई कारोबारी संजय मित्तल की पत्नी की हत्या के खुलासे के लिए छह टीमों का गठन किया गया था. तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और गहन पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. जांच में पता चला कि संजय मित्तल के पड़ोसी अंकुर गुप्ता ने अपने साथी सलमान के साथ चोरी की योजना बनाई थी, लेकिन पहचान उजागर होने के डर से दोनों ने पूनम मित्तल की गला रेतकर हत्या कर दी.

एसएसपी अभिनंदन के मुताबिक पूनम मित्तल केवल परिचित लोगों के लिए ही दरवाजा खोलती थीं. इसलिए अंकुर ने चालबाजी करके फोन से कहा कि उसकी गेंद उनके घर में चली गई है. परिचित होने के कारण पूनम ने बिना किसी संदेह के गेट खोल दिया और दोनों आरोपी घर के अंदर घुस गए. इसके बाद दोनों ने पूनम की धारदार हथियार से हत्या कर दी और घर से सामान लूटकर फरार हो गए.