यूपी में फिर एनकाउंटर; लखनऊ STF ने आजमगढ़ में 50 हजार के इनामी बदमाश को किया ढेर

आजमगढ़: लखनऊ एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके 50 हजार के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. रौनापार थाना क्षेत्र के जोकहरा गांव में हुई मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल भी रहे. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सिधारी क्षेत्र में हुई छिनैती की घटना के सुराग जुटाने में लगी स्वाट टीम और पुलिस को एसटीएफ से सूचना मिली कि कुछ बदमाश रौनापार की ओर भाग रहे हैं. सूचना पर एसटीएफ लखनऊ के एसपी डीके शाही की टीम, और आजमगढ़ के सिधारी पुलिस ने जोकहरा पुल के पास घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि तीन अन्य भाग निकले. घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी हरैया भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.