यूपी में फिर एनकाउंटर; लखनऊ STF ने आजमगढ़ में 50 हजार के इनामी बदमाश को किया ढेर

मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल भी रहे. पुलिस की टीमें तीनों की तलाश में लगी हुई हैं.

आजमगढ़ में 50 हजार का इनामी पशु तस्कर वाकिफ मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit; Azamgarh Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 10:51 AM IST

आजमगढ़: लखनऊ एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके 50 हजार के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. रौनापार थाना क्षेत्र के जोकहरा गांव में हुई मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल भी रहे. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सिधारी क्षेत्र में हुई छिनैती की घटना के सुराग जुटाने में लगी स्वाट टीम और पुलिस को एसटीएफ से सूचना मिली कि कुछ बदमाश रौनापार की ओर भाग रहे हैं. सूचना पर एसटीएफ लखनऊ के एसपी डीके शाही की टीम, और आजमगढ़ के सिधारी पुलिस ने जोकहरा पुल के पास घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि तीन अन्य भाग निकले. घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी हरैया भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान वाकिब उर्फ वाकिफ (27 वर्ष), पुत्र कलाम उर्फ सलाम, निवासी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है. वह 50 हजार रुपए का इनामिया और सक्रिय अपराधी गिरोह का सदस्य था.

उसके खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर, कुशीनगर समेत अन्य जनपदों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी, और गो-तस्करी सहित करीब 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से कारतूस, खोखे और अन्य आपराधिक साक्ष्य बरामद किए हैं. फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः ललितपुर जेल से हिस्ट्रशीटर ने स्कूल संचालक से मांगी 20 लाख की रंगदारी; जेलर समेत 3 कर्मचारी निलंबित

