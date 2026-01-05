ETV Bharat / state

सुलतानपुर में पुलिस एनकाउंटर; 20 हजार का इनामी तालिब ढेर, लखीमपुर खीरी में भी था वांटेड

सुलतानपुर में पुलिस एनकाउंटर ( Photo Credit; ETV Bharat )