सुलतानपुर में पुलिस एनकाउंटर; 20 हजार का इनामी तालिब ढेर, लखीमपुर खीरी में भी था वांटेड

लूट, गोकशी, चोरी समेत करीब एक दर्जन मुकदमे थे दर्ज, एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया.

सुलतानपुर में पुलिस एनकाउंटर
सुलतानपुर में पुलिस एनकाउंटर (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 8:38 AM IST

2 Min Read
सुलतानपुर : यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में एक और बदमाश को ढेर किया है. मुठभेड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर लभुआ इलाके में हुई. यहां पुलिस ने 20 हजार के इनामी तालिब उर्फ आजम खां (26) को मुठभेड़ में मार गिराया. तालिब पर गोकशी, लूट, चोरी समेत एक दर्जन मुकदमे दर्ज थे. कोतवाल लंभुआ संदीप राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है.

पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में तालिब घायल हो गया, जिसके बाद उसे लभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह कार्रवाई एसओजी और लभुआ थाने की पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से की गई. पुलिस के मुताबिक, लखीमपुर खीरी में 20 हजार के इनामी तालिब के आने की सूचना मिली थी. जिसके बाद घेराबंदी की गई. यहां हुई मुठभेड़ में तालिब मारा गया. तालिब उर्फ आजम खां पुत्र गफ्फार खान गौरिया थाना फरधान, लखीमपुर खीरी का रहने वाला था.

पुलिस की ओर से तालिब के परिजनों को सूचना दी गई है. बता दें कि यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है. इससे पहले भी कई बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं. अभी 2 दिन पहले 2 दिसंबर की रात ही बुलंदशहर में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दो आरोपियों को शनिवार तड़के सुबह पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी थी. बीते शुक्रवार को सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 5 साल की मासूम खेत में लहूलुहान अवस्था में मिली थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में एनकाउंटर; दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

