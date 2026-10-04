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सोनीपत में मुठभेड़, हरियाणवी सिंगर की कार पर फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

Encounter in Sonipat ( ETV Bharat )

सोनीपत: हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की रेंज रोवर गाड़ी पर फायरिंग के मामले में सोनीपत एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ बुढ़ा को गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार रात सोनीपत STF और दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड हुई. इस दौरान बारोटा-छतहेरा रोड पर बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी. घायल बदमाश को सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.