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हैदराबाद लूटकांड के आरोपी का बिहार में एनकाउंटर, सिवान पुलिस ने दो अपराधियों को मारी गोली

पुलिस पर फायरिंग: एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि बसंतपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो अपराधी हथियारों के साथ इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जब घेराबंदी की तो लहेजी गांव के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

हैदराबाद लूटकांड में था वांछित: घायलों की पहचान बड़हरिया सदरपुर निवासी रोहित शर्मा और तरवारा निवासी रोहित उर्फ रिशु के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार रोहित शर्मा जिले में हुई कई ज्वेलरी लूट की घटनाओं में शामिल रहा है. हैदराबाद में खजाना ज्वेलर्स लूटकांड मामले में वांछित था. हाल ही में बसंतपुर क्षेत्र में हुई लूट की घटना में भी पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.

पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल: पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए. इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. इस अभियान का नेतृत्व बसंतपुर थानाध्यक्ष राजू कुमार कर रहे थे, जिनके साथ सब-इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और संजीव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे.

"दोनों अपराधियों की तलाश लंबे समय से थी. इसी बीच सूचना मिली थी कि दो अपराधी लहेजी गांव में हथियार के साथ जुटे हैं. पुलिस टीम पहुंची तो उक्त बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाब कार्रवाई में रोहित शर्मा और रिशु को गोली लगी है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है." -पूरन कुमार झा,एसपी, सिवान

कई मामलों में थी तलाश: दोनों अपराधियों की तलाश हैदराबाद ज्वेलरी लूटकांड, दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा, खोरी पाकड़ और बसंतपुर में हुई ज्वेलरी लूट की घटनाओं सहित कई मामलों में की जा रही थी. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इनके खिलाफ अन्य थाना क्षेत्रों में और कितने मामले दर्ज हैं.

पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा: बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है. हत्या, लूट और आर्म्स एक समेत कई मामलों में जब पुलिस छापेमारी करने पहुंचती है तो अपराधियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी जाती है. आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से फायरिंग की जाती है. पुलिस ज्यादातर अपराधियों के पैर में गोली मार लंगड़ा बना देती है.

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