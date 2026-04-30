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रात के 3 बजे सिवान की सड़कों पर अचानक बरसने लगी गोलियां, छोटू यादव का एनकाउंटर

सिवान : बिहार में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है. तभी तो 24 घंटे के अंदर प्रदेश में दो बड़े एनकाउंटर हुए हैं. पहले भागलपुर में रामधनी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. उसी तरह सिवान में भी घटना के महज 12 घंटे के अंदर एनकाउंटर में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी.

सिवान में एनकाउंटर : दरअसल, सिवान पुलिस ने अपराधी छोटू यादव का एनकाउंटर किया है, जो हुसैनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस और आरोपी के बीच हुए मुठभेड़ में छोटू यादव के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

रोजरेज को लेकर मामले ने तूल पकड़ा : अब आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं. इसकी शुरुआत रोडरेज से होती है. पुलिस के अनुसार भाजपा नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और उसके भांजे हर्ष सिंह एक कार से जा रहे थे. रास्ते में आंदर ढाला में कार को खड़ी कर कोई काम से गए. तभी पीछे से एक कार आयी और उसमें टक्कर हो गयी. जिसके बाद दोनों लोगों में कहा-सुनी हुई.

हर्ष सिंह की फाइल फोटो (ETV Bharat)

कार से पिस्टल निकाली और दनादन फायरिंग की : देखते ही देखते छोटू यादव ने कार से पिस्टल निकाली और गोलीबारी कर दी. जिसमें तीन गोली हर्ष सिंह को मारी गई. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. वहीं बीजेपी नेता के बहनोई चंदन सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

CCTV से गाड़ी की पहचान : इस घटना के बाद पुलिस ने एक एसडीपीओ की देख रेख में टीम गठित कर जाल बिछाया. रात भर पुलिस की टीम छापेमारी करती रही. सीसीटीवी से गाड़ी नम्बर की पहचान की गई. पुलिस ने धावा बोला तो तीन आरोपी फरार हो गए, जबकि छोटू यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया.