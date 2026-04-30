रात के 3 बजे सिवान की सड़कों पर अचानक बरसने लगी गोलियां, छोटू यादव का एनकाउंटर
सम्राट चौधरी की पुसिल पूरी तरह एक्शन में है. भागलपुर के बाद सिवान में भी एनकाउंटर हुआ है. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 30, 2026 at 11:08 AM IST
सिवान : बिहार में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है. तभी तो 24 घंटे के अंदर प्रदेश में दो बड़े एनकाउंटर हुए हैं. पहले भागलपुर में रामधनी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. उसी तरह सिवान में भी घटना के महज 12 घंटे के अंदर एनकाउंटर में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी.
सिवान में एनकाउंटर : दरअसल, सिवान पुलिस ने अपराधी छोटू यादव का एनकाउंटर किया है, जो हुसैनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस और आरोपी के बीच हुए मुठभेड़ में छोटू यादव के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
रोजरेज को लेकर मामले ने तूल पकड़ा : अब आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं. इसकी शुरुआत रोडरेज से होती है. पुलिस के अनुसार भाजपा नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और उसके भांजे हर्ष सिंह एक कार से जा रहे थे. रास्ते में आंदर ढाला में कार को खड़ी कर कोई काम से गए. तभी पीछे से एक कार आयी और उसमें टक्कर हो गयी. जिसके बाद दोनों लोगों में कहा-सुनी हुई.
कार से पिस्टल निकाली और दनादन फायरिंग की : देखते ही देखते छोटू यादव ने कार से पिस्टल निकाली और गोलीबारी कर दी. जिसमें तीन गोली हर्ष सिंह को मारी गई. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. वहीं बीजेपी नेता के बहनोई चंदन सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
CCTV से गाड़ी की पहचान : इस घटना के बाद पुलिस ने एक एसडीपीओ की देख रेख में टीम गठित कर जाल बिछाया. रात भर पुलिस की टीम छापेमारी करती रही. सीसीटीवी से गाड़ी नम्बर की पहचान की गई. पुलिस ने धावा बोला तो तीन आरोपी फरार हो गए, जबकि छोटू यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया.
तीन बजे हुआ एनकाउंटर : छोटू यादव ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया. इसके बाद सिवान पुलिस उसको लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने जा रही थी. रात तकरीबन तीन बजे का यह वक्त था.
पुलिस के अनुसार, ''छोटू यादव छुड़ाकर भागने लगा और छुपाए हुए हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग कर दी. जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. जिसमें आरोपी छोटू यादव घायल होकर गिर पड़ा. उसके पैर में दो गोलियां लगी हैं. उसको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.''
आरोपियों की तलाश है जारी : इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
आंदर ढाला गोलीकांड का त्वरित उभेदन, 01 अभियुक्त गिरफ्तार#SiwanPolice #HainTaiyaarHum #Biharpolice #biharhomedept #siwannews @bihar_police @BiharHomeDept pic.twitter.com/qwEAMlvAKz— SIWAN POLICE (@sp_siwan) April 30, 2026
''छोटू यादव मुख्य आरोपी है, लेकिन अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. लगातार छापेमारी की जा रही है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.''- अजय कुमार, एसडीपीओ
ये भी पढ़ें :-
बिहार में बीजेपी नेता के भांजे की हत्या, रोड रेज के बाद बरसाईं गोलियां.. फिर रात के 3 बजे पुलिस एनकाउंटर