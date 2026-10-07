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बिहार में तीन अपराधियों का एनकाउंटर, 800 कारतूस बरामद

सीतामढ़ी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से तीन अपराधी घायल हो गए. बदमाशों की ओर से करीब 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी 12 राउंड गोलियां चलाईं. मामला रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी-भगवानपुर बॉर्डर के पास का है.

ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन

सीतामढ़ी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिहार STF और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए करीब 20 राउंड फायरिंग की. अचानक हुई फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की. सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन (ETV Bharat) एनकाउंटर में तीन बदमाशों को लगी गोली

एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से करीब 12 राउंड फायरिंग की गई है. इस दौरान तीन अपराधियों को गोली लगी. गोली लगने के बाद पुलिस ने तीनों को अपने कब्जे में लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. घायल अपराधियों की स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है. उन्हें बेहतर उपचार के लिए SKMCH, मुजफ्फरपुर भेजा गया है.