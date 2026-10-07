बिहार में तीन अपराधियों का एनकाउंटर, 800 कारतूस बरामद
सीतामढ़ी में तीन अपराधियों का एनकाउंटर किया है. साथ ही 800 से अधिक कारतूस बरामद किया गया है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार झा
Published : October 7, 2026 at 8:41 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से तीन अपराधी घायल हो गए. बदमाशों की ओर से करीब 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी 12 राउंड गोलियां चलाईं. मामला रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी-भगवानपुर बॉर्डर के पास का है.
ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन
सीतामढ़ी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिहार STF और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए करीब 20 राउंड फायरिंग की. अचानक हुई फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की.
एनकाउंटर में तीन बदमाशों को लगी गोली
एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से करीब 12 राउंड फायरिंग की गई है. इस दौरान तीन अपराधियों को गोली लगी. गोली लगने के बाद पुलिस ने तीनों को अपने कब्जे में लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. घायल अपराधियों की स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है. उन्हें बेहतर उपचार के लिए SKMCH, मुजफ्फरपुर भेजा गया है.
तीनों पर पहले से मुकदमा दर्ज
घायलों में जिसमें सुनील कुमार उर्फ सुनील कुशवाहा, मणि शंकर सिंह और इंदल कुमार उर्फ इंदल महतो शामिल हैं. इन तीनों पर सीतामढ़ी, बेलसंड, परसौनी, पिपराही, चिरैया, रुन्नीसैदपुर, रीगा और डुमरा थाने में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज है. पुलिस अब तीनों के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों का रिकॉर्ड खंगाल रही है. साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनका किसी बड़े आपराधिक गिरोह से संबंध है या नहीं?
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2026 . . #sitamarhipolice #HaiTaiyarHum #BiharPolice @bihar_police @BiharHomeDept https://t.co/7TYe7suCAz— SITAMARHI POLICE (@SitamarhiPolice) October 7, 2026
घटनास्थल से 800 कारतूस बरामद
एसपी ने कहा कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में कारतूस मिले. करीब 800 राउंड गोलियां (777 जिंदा कारतूस और 12 खोखा) बरामद की गई हैं. बरामद कारतूस अलग-अलग अत्याधुनिक हथियारों में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं.
"6 अक्टूबर की रात्रि में एसटीएफ और डीआईयू के साथ रीगा थाना पुलिस ने रेवासी-भगवानपुर बॉर्डर के समीप कार्रवाई की. पुलिस टीम को देखते ही एक मोटरसाइकिल सवार तीन संदिग्धों द्वारा फायरिंग की गई. पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में तीन अपराधी घायल हुए. इस दौरान 777 जिंदा कारतूस और 12 खोखा की बरामदगी हुई है."- अमित रंजन, पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी
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