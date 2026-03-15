श्रावस्ती में Encounter; किसान की हत्या मामले में दो गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में बीती 16 फरवरी की रात लूटपाट के दौरान हुई थी हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 8:46 AM IST
श्रावस्ती : हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में बीती 16 फरवरी को किसान नेमराज पाठक की हत्या मामले के दो आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि बीती 16 फरवरी को हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में किसान नेमराज पाठक (50) की लूटपाट के दौरान हत्या कर गई थी. बदमाश घर से लगभग दो हजार रुपये, जेवर आदि लूटकर फरार हो गए थे. इस मामले में केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें लगी थीं. शनिवार रात सूचना मिली कि किसान की हत्या और लूट के दो आरोपी क्षेत्र में हैं.
इसी सूचना के आधार पर हरदत्त नगर गिरन्ट पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की गई. पुलिस की नाकेबंदी देख फायरिंग करते हुए दोनों ने भागने का प्रयास किया. जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पकड़ने के बाद दूसरे को भी दौड़ा कर पकड़ लिया गया. बदमाशों की पहचान गन्नू लोनिया पुत्र राजित राम निवासी लोनियन पुरवा लालपुर महरी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती और ओम प्रकाश वर्मा पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी लखनऊवा कोठरा थाना रिसिया जनपद बहराइच के रूप में हुई है. गन्नू लोनिया के पैर में गोली लगी है. अभियुक्तों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.
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