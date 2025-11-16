शाहजहांपुर में एनकाउंटर, तीन लुटेरे गिरफ्तार, एक के सीने में लगी गोली, 10 दिन पहले की थी तीन लाख रुपए की लूट
आरोपियों में शामिल बदमाश अब्बास के सीने में गोली लगी है. पुलिस ने बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है.
शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और पुलिस ने एनकाउंटर में तीन बदमाशों को पकड़ा है. मुठभेड़ में एक बदमाश के सीने में गोली लगी है. घायल बदमाश का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. तीनों लूट के मामले में फरार चल रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि मिश्रा, गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर उर्फ ओविंदर और अब्बास गाजी के रूप में हुई है. गोली अब्बास गाजी को लगी है.
आरोपी रवि मिश्रा के खिलाफ 11 मुकदमे और गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर के खिलाफ 5 मुकदमे अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं. बदमाशों के पास से दो तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर और एक स्कूटी बरामद की गई है.
एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया, थाना सहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में 6 नवंबर 2025 को सहकारी समिति संघ के सचिव से तीन लाख रुपए की लूट हुई थी. यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी. 15 नवंबर की देर रात लगभग 22:46 बजे एसटीएफ टीम को सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी चांदापुर-नागरपाल पुल के पास स्कूटी पर मौजूद हैं और उनके पास असलहे भी हो सकते हैं.
इस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम और लोकल पुलिस ने दोनों आरोपियों की घेराबंदी की. खुद की घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में लुटेरे अब्बास गाजी को सीने में गोली लग गई. पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से तीनो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 6 नवंबर की शाम अपने गिरोह के अन्य 6 साथियों के साथ सहकारी संघ लिमिटेड चांदापुर में कार्यरत कर्मचारी से लूट की थी.
बदमाशों ने बताया, गिरोह ने कई जिलों में हत्या, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है. घटना के बाद यह लोग प्रदेश से बाहर महीनों गायब होकर फिर लौटकर अपराध करते थे. 2022 में सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र में एक बैंक मित्र की हत्या कर उससे नकदी लूटी थी.
