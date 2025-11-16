ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में एनकाउंटर, तीन लुटेरे गिरफ्तार, एक के सीने में लगी गोली, 10 दिन पहले की थी तीन लाख रुपए की लूट

घायल बदमाश का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. पुलिस ने पूछताछ की. ( Photo Credit; shahjahanpur Police )