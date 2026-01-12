संतकबीरनगर में एनकाउंटर; 25 हजार का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में लंब समय से वांछित था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 11:21 AM IST
संतकबीरनगर : अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत दुधारा पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रविवार देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी फरार पशु तस्कर अनीश को गिरफ्तार कर लिया है. जवाबी फायरिंग में अनीश के पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अनीश पर गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान वांछित पशु तस्कर अनीश (50) की सूचना मिली. सूचना के आधार पर दुधारा थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद-करमा खान रोड पर नहर के पास घेराबंदी की गई. पुलिस टीम से खुद को घिरा देख अनीश ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में अनीश के बाएं पैर में गोली लग गई. जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. अनीश के पास से एक .315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी अनीश लंबे समय से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. अनीश की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. घायल अनीश का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुठभेड़ की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था.
