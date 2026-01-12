ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में एनकाउंटर; 25 हजार का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

संतकबीरनगर : अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत दुधारा पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रविवार देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी फरार पशु तस्कर अनीश को गिरफ्तार कर लिया है. जवाबी फायरिंग में अनीश के पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अनीश पर गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान वांछित पशु तस्कर अनीश (50) की सूचना मिली. सूचना के आधार पर दुधारा थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद-करमा खान रोड पर नहर के पास घेराबंदी की गई. पुलिस टीम से खुद को घिरा देख अनीश ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में अनीश के बाएं पैर में गोली लग गई. जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. अनीश के पास से एक .315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.