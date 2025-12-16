ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है...संभल में एनकाउंटर में पकड़ा गया बदमाश, बोला- भीख मांग लूंगा, चोरी नहीं करूंगा

संभल : चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में कार चोरी कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया. बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पकड़े जाने पर बदमाश ने एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के सामने हाथ जोड़कर कहा, सर… यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है. भीख मांग लूंगा, लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, गिरफ्तार शातिर ऑटो लिफ्टर का नाम आकाश बाबू है. मंगलवार दोपहर आकाश बाबू ने स्विफ्ट डिजायर कार चोरी की थी. कोतवाली चंदौसी इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर पुलिस बल के साथ जीरो पॉइंट पर चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, तो वह दूसरे रास्ते से भागने लगा.

SP ने बदमाश से की पूछताछ. (Video Credit; Sambhal Police)

पुलिस के पीछा करने पर फायरिंग करने लगा. जवाबी कार्रवाई में बदमाश के एक पैर में गोली लग गई. जिससे वह वहीं गिर गया. बदमाश को सीएचसी चंदौसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मौके से चोरी की स्विफ्ट कार, 15-20 मास्टर चाबियां, एक अवैध 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

एसपी ने बताया, आरोपी आकाश बाबू पिछले 7-8 महीनों से बदायूं, मुरादाबाद और संभल जनपदों में सक्रिय था. उसने बहजोई से दो और चंदौसी से दो गाड़ियां चोरी की थीं. यह उसकी पांचवीं चोरी थी. आरोपी ने अकेले ही गाड़ी चोरी करने की बात कबूल की है.

अब पढ़िए SP की पूछताछ में बदमाश ने क्या बताया...

SP: तुम्हारा नाम क्या है?

बदमाश: सर… आकाश बाबू.