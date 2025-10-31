रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, एक गोली लगने से घायल, 'विदेशों तक जुड़े तार'
Encounter in Rohtak: हरियाणा पुलिस ने रोहतक में 5 अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया. कपड़े की दुकान को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम.
Published : October 31, 2025 at 2:18 PM IST
रोहतक: शुक्रवार को रोहतक में पुलिस की टीम ने पांच अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यापारी की कपड़े की दुकान को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे. रोहतक पुलिस के अनुसार "सुबह लगभग 5.10 पर अपराध जांच एजेंसी (सीआईए-1) रोहतक की टीम सदर थाना क्षेत्र में गश्त पर थी. उन्होंने जसिया से धमार रोड पर एक कार में पांच लोगों को संदिग्ध तरीके से घूमते देखा. जैसे ही पुलिस टीम उनके पास पहुंची, हथियारबंद आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर कई गोलियां चला दीं."
रोहतक पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर: पुलिस ने बताया कि "जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में पुलिसकर्मियों ने भी फायरिंग की, जिसमें एक कथित अपराधी के दाहिने पैर में गोली लग गई." पुलिस ने बताया कि बाद में सभी पांचों आरोपियों को पकड़ लिया गया और उनके पास से एक देसी पिस्तौल, तीन कारतूस, एक तलवार, तीन लाठियां और एक कार बरामद की गई. रोहतक पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी विदेश में रह रहे झज्जर निवासी अक्षय और झज्जर जेल में बंद नरेश उर्फ सेठी के निर्देशों पर काम कर रहे थे.
कपड़े की दुकान पर फारिंग की योजना फेल: पुलिस ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों को एक व्यापारी की कपड़े की दुकान पर गोलियां चलाने का काम सौंपा गया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल (जिसे गोली लगी), प्रवीण, गौरव, मोहित और सनी (सभी रोहतक जिले के निवासी) के रूप में हुई है. आरोपियों के पास से रोहतक पुलिस ने अवैध हथियार, रौंद, तलवार, लाठी और कार को बरामद किया गया है."
5 आरोपी गिरफ्तार, एक गोली लगने से घायल: रोहतक पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि "सुबह सीआईए-1 स्टाफ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह को सूचना मिली कि कुछ युवक हथियारों सहित घूम रहे हैं. सीआईए-1 स्टाफ प्रभारी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक सत्यवान के नेतृत्व में सीआईए-1 स्टाफ की टीम गठित कर रवाना किया. सुबह करीब 5 बजे सीआईए-1 स्टाफ की टीम जसिया से धामड रोड के पास गश्त कर रही थी. उसी दौरान कार में सवार 5 युवक संदिग्ध दिखाई दिए."
घायल आरोपी का इलाज जारी: "सीआईए-1 स्टाफ की टीम कार के पास पहुंची, तो युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस टीम ने अपना बचाव किया और आत्मरक्षा में फायरिंग की. जिसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पांच में से एक पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक में दाखिल कराया गया है."
विदेशों तक जुड़े आरोपियों के तार? रोहतक पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि "जांच में सामने आया कि आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. तीनों आरोपियों पर हत्या, लूट, स्नैचिंग, अवैध हथियार आदि के मामले दर्ज हैं. आरोपियों के तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं. विदेशों में बैठे इनके साथी व्यापारियों, डॉक्टर व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से फोन आदि के जरिये फिरौती मांगते हैं. आरोपी ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के घर, संस्थान आदि पर फायरिंग करके उनमें डर का माहौल पैदा करते है. गिरफ्तार किए गए आरोपी अपने साथियों के कहने पर किसी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे. पुलिस द्वारा सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है."
