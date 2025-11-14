ETV Bharat / state

रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पैर में गोली लगने से घायल, बलियाणा दोहरे हत्याकांड के पांचों आरोपी गिरफ्तार

रोहतक: शुक्रवार को रोहतक में पुलिस और तीन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. बलियाणा हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों पर रोहतक सीआईए-1 स्टाफ की टीम ने ये कार्रवाई की है. इस मुठभेड़ में पैर में पुलिस की गोली लगने से मुख्य आरोपी संजय घायल हो गया. जबकि दो भागने के दौरान गिर कर घायल हो गए. तीनों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया गया है. ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के तहत रोहतक पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

रोहतक में मुठभेड़: रोहतक सीआईए-1 प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया "पुलिस टीम आईएमटी एरिया में गश्त पर थी. इस दौरान पुलिस की टीम को स्कूटी पर तीन संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस की टीम ने जब तीनों युवकों का पीछा किया, तो संजय नाम के आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की टीम ने भी बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की. जिसमें आरोपी संजय पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जबकि बाकी दो बदमाश भागते वक्त गिर गए. जिससे उनको चोटें आई हैं. पुलिस की टीम ने तीनों को काबू कर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया है. उपचार के बाद तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा."

रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Etv Bharat)

मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार: रोहतक सीआईए-1 प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया "जिन तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. उनकी पहचान बालियाणा के रहने वाले संजय, विरेंद्र उर्फ टिंकू और रोहित उर्फ काला के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ रोहतक पुलिस ने आईएमटी थाना में एफआईआर दर्ज की है."