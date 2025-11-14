रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पैर में गोली लगने से घायल, बलियाणा दोहरे हत्याकांड के पांचों आरोपी गिरफ्तार
Encounter In Rohtak: रोहतक पुलिस ने बलियाणा हत्याकांड में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.
Published : November 14, 2025 at 2:29 PM IST
रोहतक: शुक्रवार को रोहतक में पुलिस और तीन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. बलियाणा हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों पर रोहतक सीआईए-1 स्टाफ की टीम ने ये कार्रवाई की है. इस मुठभेड़ में पैर में पुलिस की गोली लगने से मुख्य आरोपी संजय घायल हो गया. जबकि दो भागने के दौरान गिर कर घायल हो गए. तीनों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया गया है. ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के तहत रोहतक पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.
रोहतक में मुठभेड़: रोहतक सीआईए-1 प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया "पुलिस टीम आईएमटी एरिया में गश्त पर थी. इस दौरान पुलिस की टीम को स्कूटी पर तीन संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस की टीम ने जब तीनों युवकों का पीछा किया, तो संजय नाम के आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की टीम ने भी बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की. जिसमें आरोपी संजय पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जबकि बाकी दो बदमाश भागते वक्त गिर गए. जिससे उनको चोटें आई हैं. पुलिस की टीम ने तीनों को काबू कर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया है. उपचार के बाद तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा."
मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार: रोहतक सीआईए-1 प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया "जिन तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. उनकी पहचान बालियाणा के रहने वाले संजय, विरेंद्र उर्फ टिंकू और रोहित उर्फ काला के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ रोहतक पुलिस ने आईएमटी थाना में एफआईआर दर्ज की है."
आरोपियों के कब्जे से असलहा बरामद: रोहतक पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी संजय के खिलाफ पहले भी गांव में ही लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बलियाना में एक और हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे. रोहतक पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल 2 पिस्तौल, 3 रौंद, 3 खाली कारतूस, 1 बुलेट और स्कूटी बरामद की है.
क्या था बालियाणा डबल मर्डर केस? गौरतलब है कि पांच आरोपियों ने 7 नवंबर 2024 को रोहतक के बलियाणा गांव में धर्मबीर और उसके बेटे दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना आईएमटी में हत्या की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को तो 7 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था. बाकी तीन की तलाश जारी थी. बताया जा रहा है कि दीपक के भाई ने संजय के भाई की 2023 में गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसी रंजिश के चलते बलियाना गांव में तीनों आरोपियों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था.
