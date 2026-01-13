ETV Bharat / state

रेवाड़ी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, CIA प्रभारी और SI को भी लगी गोली

Encounter in Rewari: रेवाड़ी में बाइक सवार बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 13, 2026 at 7:27 AM IST

रेवाड़ी: देर रात खरखड़ा भटसाना रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में बदमाश ने सात और पुलिस ने दो राउंड फायरिंग की. पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. इस मुठभेड़ में सीआईए प्रभारी और एक एसआई को भी गोलियां लगी. बुलेट प्रूफ जैकेट से दोनों की जान बच गई.

रेवाड़ी पुलिस और बदमाश में मुठभेड़: घायल बदमाश खाद बीज व्यापारी मोहन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है. उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 20 से अधिक केस दर्ज हैं. जिनमें से 10 मर्डर के हैं. रेवाड़ी पुलिस को इनपुट मिला था कि रेवाड़ी में बीज व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी खरखड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा. सूचना के बाद STF और सीआईए धारूहेड़ा ने नाकेबंदी की.

पैर में गोली लगने से आरोपी घायल: पुलिस ने एक बाइक सवार को जब नाके पर रोकने का इशारा किया, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. बदमाश ने एक के बाद एक पांच फायर किए. जिनमें से एक गोली सीआईए प्रभारी और एक एसआई के बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दो फायर किए. पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया.

बदमाश पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज: मुठभेड़ में घायल बदमाश जयभगवान उर्फ सोनू सोनीपत के पिनाना गांव का रहने वाला है. जिसके खिलाफ प्रदेश के अलग अलग थानों में 20 से अधिक केस दर्ज हैं. जिनमें से 10 तो हत्या के हैं. पुलिस ने बदमाश के खिलाफ धारूहेड़ा थाने में हत्या प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि सूचना के बाद STF और CIA ने संयुक्त कार्रवाई की. सात राउंड फायरिंग में बदमाश ने पांच और पुलिस ने दो राउंड फायर किए. सीआईए प्रभारी और एसआई की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी. पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

खाद विक्रेता हत्याकांड का आरोपी है बदमाश: गांव बहाला में खाद दवा विक्रेता मोहन की 23 दिसंबर को हत्या हुई थी. कार सवार दो बदमाशों ने दवा खरीदने के बहाने दुकान में गोली मारी थी. हत्याकांड के पीछे हिसार की एग्रो कंपनी के साथ लेनदेन का विवाद सामने आया था. जिसमें पुलिस ने कंपनी के एमडी जयवीर सिंह को गिरफ्तार किया था. जिससे पूछताछ में बदमाश सोनू मान का नाम सामने आया था.

