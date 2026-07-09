राहुल हत्याकांड: रात में हत्या...सुबह आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस के सामने किया था सरेंडर
जमशेदपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में राहुल हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गोली लगी है.
Published : July 9, 2026 at 11:26 AM IST
जमशेदपुर: जिले के मानगो थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है. एनकाउंटर में राहुल हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहेब सिंह उर्फ शब्बे को गोली लगी है. उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 8 जुलाई की रात को राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा की हत्या हुई थी. घटना में मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था.
राहुल सिंह की हुई थी हत्या
मामले को लेकर जमशेदपुर सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि मानगो थाना क्षेत्र के मुंशी मोहल्ला मजार गली के पास राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मुख्य आरोपी साहेब सिंह उर्फ शब्बे समेत आफताब और सौरभ दत्ता उर्फ बंगाली ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था.
मुख्य आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग
घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए तीनों आरोपियों को रोड नंबर 14 पर स्थित जंगल वाले इलाके में ले जाया गया. आरोपियों की निशानदेही पर एक लोडेड पिस्टल और एक खाली पिस्टल बरामद की गई. इसी दौरान मुख्य आरोपी साहेब सिंह उर्फ शब्बे ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.
इस दौरान सब-इंस्पेक्टर संजय द्वारा की गई फायरिंग में शब्बे के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को तत्काल एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है. सीटी एसपी ने बताया कि यदि पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई नहीं करती, तो पुलिसकर्मियों की जान को खतरा हो सकता था. इस हत्याकांड मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
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