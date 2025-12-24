प्रतापगढ़ में रेप का आरोपी जावेद अस्पताल से हुआ फरार; दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में मारी थी गोली
पट्टी क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी ने बताया कि रेप केस के फरार अभियुक्त जावेद की तलाश की जा रही है.
प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में एनकाउंटर में घायल दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया. पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया. बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी जावेद अस्पताल से इलाज के दौरान फरार हो गया. इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
अस्पताल में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ: जावेद प्रतापगढ़ मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती था. मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी. वह अस्पताल में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. वहीं एसपी ने मामले में दारोगा सहित 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. मामले में पट्टी पुलिस और अस्पताल में मौजूद पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आयी है.
7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप: पुलिस अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है. पुलिस आरोपी जावेद को ढूंढने की कोशिश कर रही है. जावेद के ऊपर 25000 रुपये का इनाम भी एसपी ने घोषित किया था. पैर में गोली लगने के बाद भी आरोपी अस्पताल से भाग निकला. 20 दिसंबर 2025 को आरोपी जावेद ने 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद वह फरार हो गया था.
वॉशरूम जाने के बहाने निकाला जावेद: पट्टी पुलिस की मंगलवार रात दुष्कर्म के आरोपी जावेद के साथ मुठभेड़ हो गई थी. मुठभेड़ में जावेद के पैर में गोली लगी थी. इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. जावेद का इलाज मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा था. पुलिस के मुताबिक वॉशरूम जाने के बहाने निकाला जावेद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया.
दारोगा और तीन सिपाहियों को एसपी ने सस्पेंड किया: एसपी दीपक भूकर ने इस केस में दारोगा और तीन सिपाहियों को लापरवाही के कारण सस्पेंड कर दिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है. इसके अलावा आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है. इस मामले में पट्टी क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी ने बताया कि फरार हुए अभियुक्त की तलाश की जा रही है. पॉक्सो एक्ट के तहत 28 साल के जावेद को इनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया था.
