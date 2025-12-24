ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में रेप का आरोपी जावेद अस्पताल से हुआ फरार; दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में मारी थी गोली

प्रतापगढ में रेप का आरोपी जावेद पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )