हिसार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पैर में गोली लगने से घायल, दोनों गिरफ्तार
बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में हिसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. तीसरे की तलाश जारी.
Published : October 16, 2026 at 10:47 PM IST
हिसार: मॉडल टाउन में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में हिसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. हिसार पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रायपुर फाटक की तरफ आने वाले हैं. सूचना के आधार पर हिसार पुलिस की टीम ने निर्धारित क्षेत्र में पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की.
हिसार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: पुलिस की टीम को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली पुलिस की गाड़ी में लगी. इस दौरान पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी भावेश के पैर में गोली लगी. वहीं, मोटरसाइकिल से गिरने के कारण दूसरे आरोपी जयेश का पैर टूट गया.
बदमाशों पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज: जांच में पाया गया है कि आरोपियों के विरुद्ध चोरी, लूट आदि जघन्य अपराध के कई मुकदमे पहले से दर्ज है. पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को मौके से काबू कर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हिसार में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है.
क्या है पूरा मामला? मामला हिसार निवासी संतोष कुमारी की मौत से संबंधित है. मृतका के भाई कंवल किशोर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी बहन संतोष कुमारी मकान नंबर 100-W, मॉडल टाउन, हिसार में रहती थीं. उनके पति और दोनों बच्चों का पहले ही बीमारी एवं अन्य कारणों से निधन हो चुका था. इसके बाद वह घर पर अकेली रहती थीं. शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी बहन से 6 अक्टूबर 2026 को बातचीत हुई थी. 8 अक्टूबर 2026 को मृतका की पड़ोसन ने फोन कर उनकी मौत की सूचना दी. इसके बाद रिश्तेदार मृतका को नागरिक अस्पताल हिसार लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
बुजुर्ग की हत्या में दो काबू, तीसरे की तलाश जारी: हिसार के डीएसपी कमल जीत ने बताया कि बुर्जग महिला की हत्या के मामले में टीम लगातार तलाश कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली की आरोपी भावेश व जायेश मोटर साइकिल पर सवार होकर रायपुर की रोड की तरफ से आ रहे. पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की परंतु इन आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जबाबी कार्रवाई में भावेश के पैर में गोली लगी है, जबकि जायेश बाइक से गिर कर घायल हो गया. घायलों को उपचार के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में लाया गया है. इसे एक असलहा बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि दोनों के ठीक होने पर पुलिस द्वार रिमांड पर लिया जाएगा. फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है महिला की हत्या के मामले में तीसरा आरोपी फरार है जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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