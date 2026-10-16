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हिसार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पैर में गोली लगने से घायल, दोनों गिरफ्तार

ENCOUNTER IN HISAR ( ETV Bharat )

हिसार: मॉडल टाउन में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में हिसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. हिसार पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रायपुर फाटक की तरफ आने वाले हैं. सूचना के आधार पर हिसार पुलिस की टीम ने निर्धारित क्षेत्र में पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की.

हिसार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: पुलिस की टीम को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली पुलिस की गाड़ी में लगी. इस दौरान पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी भावेश के पैर में गोली लगी. वहीं, मोटरसाइकिल से गिरने के कारण दूसरे आरोपी जयेश का पैर टूट गया.