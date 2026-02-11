ETV Bharat / state

बिहार में सुबह-सुबह एनकाउंटर, STF ने कुख्यात को मारी गोली

पटना में बुधवार सुबह-सुबह एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया. पुलिस ने अपराधी को पैर में गोली मारी है.

Encounter In Patna
पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 11, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
पटना: बिहार के पटना में एनकाउंटर की घटना सामने आयी है. बुधवार की अहले सुबह बिहार पुलिस एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ. घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र की है. पटना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की.

पटना में गायघाट पुल के नीचे एनकाउंटर : इस एनकाउंटर में खाजेकला थाना इलाके में रहने वाले राजीव कुमार उर्फ सूर्या के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसे इलाज के लिए शहर के अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के मुताबिक राजीव पर दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.

अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या के बीच मुठभेड़ : सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि, ''बुधवार सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी राजीव कुमार उर्फ़ सूर्या रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से गायघाट आने वाला है. पुलिस द्वारा STF के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थल पर पहुंच कर घेराबंदी की गई. पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे गायघाट पुल के पास घेर लिया. पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्त ने पुलिस पर हमला कर दिया.''

पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)

STF ने कुख्यात को मारी गोली : परिचय कुमार ने आगे बताया कि, ''पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में एक गोली लगी है. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. घटनास्थल से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और 1 गोली का खोखा बरामद किया गया है.

"अभियुक्त का पूर्व से कई गंभीर कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.' उसके खिलाफ पटना के विभिन्न थानों में 15 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, अवैध हथियार और हिंसक वारदात से जुड़े केस शामिल हैं. पुलिस अब उसके पुराने मामलों की भी दोबारा समीक्षा कर रही है. अन्य लंबित मामलों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. रंगदारी गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है?" -परिचय कुमार, सिटी एसपी, पटना पूर्वी

Encounter In Patna
पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)

इलाके में दहशत, सर्च ऑपरेशन जारी : बुधवार सुबह-सुबह एनकाउंटर की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. हालांकि पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखे और नहीं डरने की बात कही है. मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है. इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गयी है.

बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा: बता दें कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है. अपराधियों को सीधे पैर में गोली मार रही है. राज्य में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस दौरान कई अपराधि पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी होती है.

ENCOUNTER IN PATNA
PATNA NEWS
पटना में एनकाउंटर
हाफ एनकाउंटर
PATNA ENCOUNTER

संपादक की पसंद

