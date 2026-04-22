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पटना में अपराधी का एनकाउंटर, पुलिस ने रामकृष्ण नगर लूटकांड के आरोपी के पैर में मारी गोली

घटनास्थल पर पहुंचे पटना एसएसपी ( ETV Bharat )