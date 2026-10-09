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हरियाणा में पंजाब के 4 बदमाशों का एनकाउंटर, 2 पैर में गोली लगने से घायल, चारों गिरफ्तार

Encounter In Palwal ( ETV Bharat )

पलवल: सीआईए स्टाफ टीम ने बड़ी मुठभेड़ के बाद पंजाब के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. सीआईए स्टाफ प्रभारी जगमिंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सुचना मिली थी कि गदपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट गाड़ी में सवार 4 बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर रेड की.

पलवल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: सीआईए स्टाफ प्रभारी ने बताया कि जैसे ही पुलिस की टीम को बिना नंबर प्लेट वाली कार दिखी तो उसका पीछा शुरू किया. पुलिस टीम बदमाशों का पीछा करते हुए करियाकी बनी में पहुंची. जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जबाब में पुलिस टीम ने आरोपियों पर जबाबी फायरिंग की. जिसमें दो बदमाशों को पैर में गोली लगी. जिसके बाद चारों बदमाशों को पुलिस ने काबू कर लिया.