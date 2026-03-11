ETV Bharat / state

नूंह में इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरोपी

पुन्हाना में नूंह पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
नूंह: हरियाणा के नूंह में पुन्हाना पुलिस और पांच हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया. गनीमत रही कि मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी. नूंह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पर पिछले साल ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश का मामला दर्ज था. एक साल से वो फरार था.

नूंह में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने बताया कि "पुन्हाना सीआईए की टीम निरीक्षक संदीप मोर के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम के लिए गश्त पर थी. इस दौरान सूचना मिली कि यूपी के बुलंदशहर निवासी आमिर नूंह के नई गांव अपनी ससुराल जा रहा है. उस पर बीते साल अवैध हथियार अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. जिसमें वो फरार चल रहा है."

बाइक पर नूंह आ रहा था बदमाश: सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शिकरावा रोड पर गांव खेचातान के पास नाकाबंदी की. 15 से 20 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस की ओर आता दिखाई दिया. पुलिस की टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो युवक ने बाइक की स्पीड तेज कर दी और पुलिस की टीम पर फायरिंग की. गोली एएसआई दलवीर के सिर के पास से निकल गई. इसके बाद आरोपी पुन्हाना की तरफ भागने लगा.

पुलिस को देख बदमाश ने की फायरिंग: पुलिस टीम ने सरकारी गाड़ी से बदमाश का पीछा किया और कंट्रोल रूम को सूचना देकर आगे नाकाबंदी कराने के निर्देश दिए. पीछा करते समय आरोपी नाहरपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया, लेकिन कुछ दूरी पर उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस की टीम ने उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी. इसके बाद आरोपी ने दोबारा फायर कर दिया, जो निरीक्षक के सिर के ऊपर से निकल गया.

पैर में गोली लगने से बदमाश घायल: पुलिस ने आत्मरक्षा में आरोपी के पैरों की तरफ फायर किया, जिससे गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को काबू कर लिया और उसके पास से हथियार बरामद किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आमिर बताया है. जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का निवासी है.

उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरोपी: घायल अवस्था को देखते हुए पुलिस ने मानवीय आधार पर तुरंत उसे सरकारी गाड़ी से सीएचसी पुन्हाना अस्पताल पहुंचाया. जहां से उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. प्रेस वार्ता में बताया गया कि आरोपी ने नाकाबंदी तोड़कर पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिस पर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. सीआईए पुन्हाना प्रभारी संदीप मोर के नेतृत्व में की गई जो एक बड़ी सफलता है, क्योंकि आरोपी पिछले वर्ष से लूट प्रयास के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर पांच का इनाम घोषित था.

