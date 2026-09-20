ETV Bharat / state

नूंह पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दो आरोपी घायल, दो भागने में कामयाब रहे

नूंह में फिरोजपुर झिरका पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. दो आरोपी पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल, दो फरार.

ENCOUNTER IN NUH
ENCOUNTER IN NUH (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: पुलिस और गौ तस्करों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई. फिरोजपुर झिरका पुलिस की टीम ने नूंह सदर थाना क्षेत्र के घासेड़ा मोड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गौ तस्करों को पैर में गोली मारी. घायल अवस्था में दोनों को काबू किया गया. घायल तस्करों को नलहड़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.

नूंह पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़: फिरोजपुर झिरका पुलिस टीम के सब-इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे क्षेत्र में हमारी टीम गश्त कर रही थी. इस दौरान सूचना मिली कि दो सक्रिय गौ तस्कर एक अर्टिगा गाड़ी में गोवंश लेकर जाने वाले हैं, जिन्हें घासेड़ा बाईपास सड़क पर नाकाबंदी कर काबू किया जा सकता है. सूचना के बाद टीम ने मौके पर नाकेबंदी की.

पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल: जैसे ही गौ तस्करों का पुलिस टीम से आमना-सामना हुआ, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इस दौरान दोनों तस्करों के पैरों में गोली लग गई और वे घायल हो गए.

घायलों की पहचान हुई: घायलों की पहचान रोबिन पुत्र ईशब उर्फ यूसुफ खान के रूप में हुई जो अलीमेव का रहने वाला है. जिस पर 12 मुकदमे दर्ज हैं और जो वर्ष 2016 में इनामी बदमाश रह चुका है. उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. दूसरे घायल की पहचान शमशाद उर्फ पेंदा के रूप में हुई जो हथीन का रहने वाला है. जिस पर 2 मुकदमे दर्ज हैं और वह राजस्थान पुलिस का 3 हजार रुपये का इनामी बदमाश है, उसके एक पैर में गोली लगी है.

दो आरोपी फरार: इस मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान वकील उर्फ टर्टल पुत्र इशाक निवासी उठावड़ और जावेद निवासी उठावड़ के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मौके से पुलिस ने तीन गोवंश, एक अर्टिगा गाड़ी, दो देसी कट्टे, तीन खाली खोल और 6 कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

ये भी पढ़ें- हिसार टोल मैनेजर हत्याकांड: सोनीपत STF को देखकर फ्लाइओवर से कूदा बदमाश, पैर में आया फ्रैक्चर

ये भी पढ़ें- अंबाला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ की हेरोइन बरामद, पंजाब से लाए थे आरोपी

TAGGED:

CATTLE SMUGGLING IN NUH
ENCOUNTER IN NUH
FEROZEPUR JHIRKA
नूंह में गौ तस्करी
ENCOUNTER IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.