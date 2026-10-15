कुख्यात गोतस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की एनकाउंटर में मौत, दो साथी मौके से फरार, नूंह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़
नूंह पुलिस से मुठभेड़ के बाद कुख्यात गोतस्कर शाहिद उर्फ आडवानी की मौत हो गई. शाहिद नूंह के खरखड़ी गांव का रहने वाला था.
Published : October 15, 2026 at 10:17 AM IST
नूंह: सोहना पलवल रोड पर सिलानी गांव के पास नूंह सीआईए की टीम और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शाहिद उर्फ आडवानी (27) की मौत हो गई. शाहिद नूंह के खरखड़ी गांव का रहने वाला था. उसके दो साथी फरार होने में कामयाब रहे.
पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़: नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह लगभग 4 बजे फिरोजपुर झिरका पुलिस टीम गुप्त सूचना पर एक वांछित अपराधी शाहिद उर्फ आडवाणी का पीछा कर रही थी. जब टीम सोहना क्षेत्र के सिलानी गांव में पहुंची तो, शाहिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस की टीम ने भी शाहिद पर फायरिंग कर दी. पुलिस की गोली लगने से शाहिद उर्फ आडवाणी गंभीर रूप से घायल हो गया.
मुठभेड़ के बाद कुख्यात गोतस्कर की मौत: घायल अवस्था में शाहिद उर्फ आडवानी को तुरंत सोहना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल शव को सोहना मोर्चरी में रखा गया है. शाहिद थार में गोतस्करी कर रहा था. उसकी कार से पशु बरामद हुए हैं.
कुख्यात अपराधी था शाहिद उर्फ आडवाणी: शाहिद उर्फ आडवाणी गौ-तस्करी का शातिर अपराधी था और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं. वो पहले भी एक बार पुलिस हिरासत से भाग चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था. घटना के बाद थाना प्रबंधक रोजकामेव सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी हुई है.
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