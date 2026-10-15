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कुख्यात गोतस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की एनकाउंटर में मौत, दो साथी मौके से फरार, नूंह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़

Encounter in Nuh ( ETV Bharat )

नूंह: सोहना पलवल रोड पर सिलानी गांव के पास नूंह सीआईए की टीम और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शाहिद उर्फ आडवानी (27) की मौत हो गई. शाहिद नूंह के खरखड़ी गांव का रहने वाला था. उसके दो साथी फरार होने में कामयाब रहे.

पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़: नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह लगभग 4 बजे फिरोजपुर झिरका पुलिस टीम गुप्त सूचना पर एक वांछित अपराधी शाहिद उर्फ आडवाणी का पीछा कर रही थी. जब टीम सोहना क्षेत्र के सिलानी गांव में पहुंची तो, शाहिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस की टीम ने भी शाहिद पर फायरिंग कर दी. पुलिस की गोली लगने से शाहिद उर्फ आडवाणी गंभीर रूप से घायल हो गया.