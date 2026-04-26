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बिहार में एनकाउंटर, टॉप-10 कुख्यात अपराधी को लगी गोली

घेराबंदी के दौरान अपराधी ने की फायरिंग: सूचना मिलते ही वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया गया और सत्यापन के बाद थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस टीम जब ग्राम कोसी की ओर बढ़ी, तो घेराबंदी के दौरान करीब 3:25 बजे दो मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे. पीछा करने पर एक युवक ने कमर से हथियार निकालकर पुलिस पर दो राउंड फायरिंग कर दी.

नवादा: बिहार के नवादा में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर का मामला सामने आया है. पुलिस ने एक अपराधी के पैर में गोली मारी है. नवादा एसपी अभिनव धीमान के अनुसार, 25 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे रोह थाना को सूचना मिली कि एक आपराधिक कांड का आरोपी टिंकू यादव, ग्राम कोसी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.

जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल: जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने नियंत्रित तरीके से फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी के बाएं पैर में लग गई. इस दौरान दूसरा युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. घायल आरोपी को पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम टिंकू यादव नवाडीह, थाना लहुआर, जिला जमुई निवासी बताया.

हत्या का आरोपी: टिंकू यादव जिले के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल है और उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था. आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. एसपी ने बताया कि घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए 112 वाहन से पीएचसी रोह भेजा गया. मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा.

"टिंकू यादव पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. रोह थाना में उस पर हत्या का आरोप है, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया था. इसके अलावा लहुआर, सिकंदरा, चंद्रदीप समेत कई थानों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं." -अभिनव धीमान, एसपी, नवादा

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