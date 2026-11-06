'मेरा भाई नामजद नहीं था.. उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ', मृतक जेपी यादव के भाई का दावा
Maner Encounter: एनकाउंटर को मृतक के परिजनों ने फर्जी करार दिया है. दावा है कि इस केस में तीनों नामजद नहीं थे. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : November 6, 2026 at 1:55 PM IST
पटना: शुक्रवार को पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में जिन तीन कथित आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर मार गिराया है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. मृतक जेपी यादव के भाई राम आशीष ने दावा किया है कि जिस केस में उनके भाई समेत तीन लोगों का एनकाउंटर किया गया है, असल में उस मामले में तीनों नामजद ही नहीं थे.
एनकाउंटर पर परिजनों ने उठाए सवाल
जेपी यादव की मौत को लेकर उनके भाई राम आशीष यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है. एनकाउंटर के नाम पर उसके भाई जेपी यादव की जान ले ली. उन्होंने कहा कि जिस पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा है, उसमें न तो जेपी यादव नामजद थे और न ही बाकी दो मृतक.
प्रशासन पर केस दर्ज हो
राम आशीष यादव ने पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह फर्जी एनकाउंटर के नाम पर तीन बेकसूर लोगों की हत्या की गई है, हमारी मांग है कि पुलिस-प्रशासन पर मुकदमा दर्ज हो.
"मामला है मनेर थाना में. जेपी यादव, बबलू यादव इन तीनों का नाम नहीं था. शाहपुर में मर्डर हुआ है, उसी में नाम सम्मिलित कर दिया है. प्रशासन इन लोगों का एनकाउंटर कर दिया है. तीनों इसमें नामजद नहीं था. प्रशासन जबरन इसका एनकाउंटर किया है इनलोगों का. प्रशासन के ऊपर केस होना चाहिए."- राम आशीष यादव, मृतक जेपी यादव के भाई
अस्पताल में काटा बवाल
इस बीच, पटना के मनेर में तीन आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा मच गया. अस्पताल में मौजूद लोगों ने कथित तौर पर रिंकू माली की पिटाई कर दी. एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के परिजनों ने रिंकू माली पर आरोप लगाया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से पहले, वह ही उन्हें उनके घर से अपने साथ ले गया था.
पटना एनकाउंटर पर क्या बोले भाई वीरेन्द्र?
इस बीच पटना के मनेर में एनकाउंटर पर स्थानीय आरजेडी विधायक भाई वीरेन्द्र ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर तब होता है, जब अपराधी की तरफ से गोली चलती है. उसपर भी अगर वो सही मायने में अपराधी है. हालांकि उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है.
''जो मुठभेड़ हुई है, उसमें अगर आपसी रंजिश की वजह से किसी का नाम चला गया तो वह अपराधी नहीं हो सकता. अपराध पर कंट्रोल करना सरकार का काम है और अपराधी कौन है इसकी जांच भी सरकार को ही करना है. अपराध के नाम पर सबका एनकाउंटर करना गलत बात है.''- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक, मनेर
क्या है मामला?
शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में तीन आरोपी ढेर हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि तीनों मृतक राजा शर्मा, बबलू कुमार और जेपी यादव पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू हत्याकांड में आरोपी थे. वहीं गोलीबारी में मनेर एसएचओ घायल हो गए हैं.
अपराधियों के विरुद्ध पटना पुलिस एवं बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई... अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से #बिहार_STF एवं #पटना_पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 06.11.26 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर बिहार STF एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा #मनेर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। सूचना थी कि पूर्व से आपराधिक इतिहास रखने वाले कुछ अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम के मौके पर पहुँचते ही अपराधियों द्वारा अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली थानाध्यक्ष मनेर की वर्दी को छूते हुए निकल गई। पुलिस टीम के अन्य सदस्यों को भी निशाना बनाकर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में तीन अपराधी घायल हो गए। घटनास्थल पर तलाशी के दौरान तीनों को घायल अवस्था में पाया गया। उन्हें तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस टीम पर अपराधियों द्वारा प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 24 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। घटनास्थल से तीनों अपराधियों के पास से हथियार #बरामद किए गए हैं। तीनों मृतकों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है तथा इनके विरुद्ध दानापुर, शाहपुर, मनेर एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में अष्टमी के दिन मनेर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में भी इनकी संलिप्तता सामने आई थी। उक्त मामले में तीनों वांछित थे। मामले में अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। घटनास्थल से बरामद हथियारों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पटना पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। इस संबंध में श्री कार्तिकेय के. शर्मा, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा दी गई बाइट.... @bihar_police @dm_patna @IG_CentralRange @cityspwest @SdpoDanapur @BiharHomeDept @IPRDBihar @DDNewsHindi @ddnewsBihar #ManerPS #BiharPolice #PatnaPolice #SSPBYTE #IPS_SRI_KARTIKEY_K_SHARMA— Patna Police (@PatnaPolice24x7) November 6, 2026
सम्राट चौधरी ने बुलाई बैठक
पटना के मनेर के साथ-साथ आज भोजपुर में भी एनकाउंटर हुआ है, जहां रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हत्याकांड के शूटर को गोली लगी है. इन दोनों मुठभेड़ के बाद आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. जहां कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है.
ये भी पढ़ें:
20 मिनट में 42 राउंड फायरिंग, 3 शूटर ढेर.. SHO जख्मी, पटना एनकाउंटर की पूरी कहानी
बिहार में सुबह-सुबह एनकाउंटर, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हत्याकांड के शूटर को पुलिस ने मारी गोली