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'मेरा भाई नामजद नहीं था.. उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ', मृतक जेपी यादव के भाई का दावा

पटना एनकाउंटर को परिजनों ने बताया फर्जी ( ETV Bharat )

पटना: शुक्रवार को पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में जिन तीन कथित आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर मार गिराया है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. मृतक जेपी यादव के भाई राम आशीष ने दावा किया है कि जिस केस में उनके भाई समेत तीन लोगों का एनकाउंटर किया गया है, असल में उस मामले में तीनों नामजद ही नहीं थे.

एनकाउंटर पर परिजनों ने उठाए सवाल

जेपी यादव की मौत को लेकर उनके भाई राम आशीष यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है. एनकाउंटर के नाम पर उसके भाई जेपी यादव की जान ले ली. उन्होंने कहा कि जिस पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा है, उसमें न तो जेपी यादव नामजद थे और न ही बाकी दो मृतक.