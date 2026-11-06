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'मेरा भाई नामजद नहीं था.. उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ', मृतक जेपी यादव के भाई का दावा

Maner Encounter: एनकाउंटर को मृतक के परिजनों ने फर्जी करार दिया है. दावा है कि इस केस में तीनों नामजद नहीं थे. रिपोर्ट- राजेश कुमार

Maner Encounter
पटना एनकाउंटर को परिजनों ने बताया फर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2026 at 1:55 PM IST

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पटना: शुक्रवार को पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में जिन तीन कथित आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर मार गिराया है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. मृतक जेपी यादव के भाई राम आशीष ने दावा किया है कि जिस केस में उनके भाई समेत तीन लोगों का एनकाउंटर किया गया है, असल में उस मामले में तीनों नामजद ही नहीं थे.

एनकाउंटर पर परिजनों ने उठाए सवाल
जेपी यादव की मौत को लेकर उनके भाई राम आशीष यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है. एनकाउंटर के नाम पर उसके भाई जेपी यादव की जान ले ली. उन्होंने कहा कि जिस पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा है, उसमें न तो जेपी यादव नामजद थे और न ही बाकी दो मृतक.

मृतक जेपी यादव के भाई राम आशीष यादव (ETV Bharat)

प्रशासन पर केस दर्ज हो
राम आशीष यादव ने पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह फर्जी एनकाउंटर के नाम पर तीन बेकसूर लोगों की हत्या की गई है, हमारी मांग है कि पुलिस-प्रशासन पर मुकदमा दर्ज हो.

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मुठभेड़ में तीन आरोपी ढेर (ETV Bharat)

"मामला है मनेर थाना में. जेपी यादव, बबलू यादव इन तीनों का नाम नहीं था. शाहपुर में मर्डर हुआ है, उसी में नाम सम्मिलित कर दिया है. प्रशासन इन लोगों का एनकाउंटर कर दिया है. तीनों इसमें नामजद नहीं था. प्रशासन जबरन इसका एनकाउंटर किया है इनलोगों का. प्रशासन के ऊपर केस होना चाहिए."- राम आशीष यादव, मृतक जेपी यादव के भाई

अस्पताल में काटा बवाल
इस बीच, पटना के मनेर में तीन आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा मच गया. अस्पताल में मौजूद लोगों ने कथित तौर पर रिंकू माली की पिटाई कर दी. एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के परिजनों ने रिंकू माली पर आरोप लगाया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से पहले, वह ही उन्हें उनके घर से अपने साथ ले गया था.

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परिजनों ने रिंकू माली की कर दी पिटाई (ETV Bharat)

पटना एनकाउंटर पर क्या बोले भाई वीरेन्द्र?
इस बीच पटना के मनेर में एनकाउंटर पर स्थानीय आरजेडी विधायक भाई वीरेन्द्र ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर तब होता है, जब अपराधी की तरफ से गोली चलती है. उसपर भी अगर वो सही मायने में अपराधी है. हालांकि उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है.

''जो मुठभेड़ हुई है, उसमें अगर आपसी रंजिश की वजह से किसी का नाम चला गया तो वह अपराधी नहीं हो सकता. अपराध पर कंट्रोल करना सरकार का काम है और अपराधी कौन है इसकी जांच भी सरकार को ही करना है. अपराध के नाम पर सबका एनकाउंटर करना गलत बात है.''- भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक, मनेर

क्या है मामला?
शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में तीन आरोपी ढेर हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि तीनों मृतक राजा शर्मा, बबलू कुमार और जेपी यादव पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू हत्याकांड में आरोपी थे. वहीं गोलीबारी में मनेर एसएचओ घायल हो गए हैं.

सम्राट चौधरी ने बुलाई बैठक
पटना के मनेर के साथ-साथ आज भोजपुर में भी एनकाउंटर हुआ है, जहां रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हत्याकांड के शूटर को गोली लगी है. इन दोनों मुठभेड़ के बाद आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. जहां कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है.

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पटना एनकाउंटर पर सवाल
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