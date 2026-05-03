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कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, यूपी का शूटर अर्जुन गोली लगने से घायल, कॉलेज संचालक के घर की थी फायरिंग

कुरुक्षेत्र: शनिवार देर रात लाडवा में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. सूचना के आधार पर पुलिस हिनोरी रोड पर पहुंची, जहां आरोपी बिना नंबर की बाइक पर घूम रहा था. जैसे ही पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें बदमाश की टांग में गोली लग गई. घायल हालत में उसे काबू कर लिया गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज पुलिस निगरानी में चल रहा है.

पुलिसकर्मी की जान बची: मुठभेड़ के दौरान बदमाश की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली सिपाही विकास की बुलेटप्रूफ जैकेट पर आकर लगी. अगर जैकेट ना होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था. पुलिस के अनुसार दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई. इस दौरान हालात काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से स्थिति को काबू में कर लिया. ये मुठभेड़ कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन इसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी.

कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, शूटर अर्जुन गोली लगने से घायल (ETV Bharat)

बंसल हाउस फायरिंग केस से जुड़ा है आरोपी: पकड़ा गया बदमाश शूटर अर्जुन बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां गांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, यही आरोपी कुछ दिन पहले लाडवा की अग्रवाल कॉलोनी में प्राइवेट संस्थान के मालिक रजनीश बंसल के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में शामिल था. उस घटना में बदमाशों ने मौके पर एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें 'फिर मिलते हैं' लिखा हुआ था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.