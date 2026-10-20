कुरुक्षेत्र पुलिस और नशा तस्करों की बीच मुठभेड़, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार, लाखों रुपये की ड्रग्स बरामद
कुरुक्षेत्र में शाहबाद पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार. 200 ग्राम चिट्टा बरामद.
Published : October 20, 2026 at 7:38 AM IST
कुरुक्षेत्र: शाहबाद में सोमवार शाम पुलिस और नशा तस्करों के बीच एक मुठभेड़ का मामला सामने आया है. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से लाखों रुपये का 200 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. हालांकि पुलिस पर फायरिंग करने वाला दूसरा आरोपी हथियार सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा.
कुरुक्षेत्र पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़: शाहबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर नशे की एक बड़ी खेप लेकर इस इलाके से गुजरने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शाहबाद क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान संदेह होने पर पुलिस ने एक रिट्ज कार को रुकने का इशारा किया. जैसे ही कार को रोका गया, उसमें कंडक्टर की सीट पर बैठे नशा तस्कर ने पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया.
एक आरोपी गिरफ्तार दूसरा फरार: अचानक हुए इस हमले से स्थिति तनावपूर्ण हो गई, पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो राउंड फायर किए. इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को दबोच लिया और उसके पास से 200 ग्राम चिट्टा बरामद किया. पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर अपने हथियार सहित फरार होने में सफल रहा.
200 ग्राम चिट्टा बरामद, दूसरे की तलाश जारी: थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों को लगा दिया गया है और लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- हिसार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पैर में गोली लगने से घायल, दोनों गिरफ्तार
ये भी पढ़ें- कुख्यात गोतस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की एनकाउंटर में मौत, दो साथी मौके से फरार, नूंह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़