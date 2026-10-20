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कुरुक्षेत्र पुलिस और नशा तस्करों की बीच मुठभेड़, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार, लाखों रुपये की ड्रग्स बरामद

Encounter in Kurukshetra ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: शाहबाद में सोमवार शाम पुलिस और नशा तस्करों के बीच एक मुठभेड़ का मामला सामने आया है. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से लाखों रुपये का 200 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. हालांकि पुलिस पर फायरिंग करने वाला दूसरा आरोपी हथियार सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा.​

कुरुक्षेत्र पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़: शाहबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर नशे की एक बड़ी खेप लेकर इस इलाके से गुजरने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शाहबाद क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी. ​जांच के दौरान संदेह होने पर पुलिस ने एक रिट्ज कार को रुकने का इशारा किया. जैसे ही कार को रोका गया, उसमें कंडक्टर की सीट पर बैठे नशा तस्कर ने पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया.​