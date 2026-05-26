ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस अब रात 2 बजे भी कर रही है एनकाउंटर, 50 हजार के इनामी कुख्यात को बनाया निशाना

खगड़िया में पुलिस और मोस्ट वांटेड कुख्यात के बीच मुठभेड़ हुई है. अपराधी को गोली मारी गई है. पढ़ें पूरी खबर

ENCOUNTER IN KHAGARIA
खगड़िया में एनकाउंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया : बिहार में एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है. जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के सुखायबासा गांव में सोमवार देर रात तकरीबन 2 बजे पुलिस और मोस्ट वांटेड अपराधी बुद्दीन मियां के बीच सीधी मुठभेड़ हुई.

खगड़िया में एनकाउंटर : दरअसल, गुप्त सूचना पर एसटीएफ, डीआईयू और बेलदौर पुलिस की संयुक्त टीम ने रात करीब दो बजे छापेमारी की. पुलिस को देखते ही बुद्दीन मियां ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं. इस दौरान करीब 10 राउंड फायरिंग हुई.

घटनास्थल से राइफल और कट्टा बरामद : मुठभेड़ में अपराधी बुद्दीन मियां के पैर में गोली लगी. जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. पुलिस ने मौके से एक राइफल, दो देसी कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए. घायल अपराधी को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया में भर्ती कराया गया है.

हत्या और लूट के कई मामले दर्ज : पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बुद्दीन मियां पर बेलदौर, पसराहा और अन्य थानों में हत्या लूट के 14 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं. लंबे समय से वह पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था. एसटीएफ की टीम पहले भी कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार वह फरार हो जाता था.

वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे : घटना की सूचना मिलते ही एसपी राकेश कुमार सदर एसडीपीओ, गोगरी एसडीपीओ, एवं कई पुलिस फोर्स और एसएफएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

''गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की थी. उसे घर से निकलने के लिए आवाज दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और अब इलाजरत है.''- राकेश कुमार, एसपी, खगड़िया

इलाके में दहशत और राहत : बुद्दीन मियां लंबे समय से इलाके में दहशत का पर्याय बना हुआ था. हत्या और लूट की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल था. उसकी गिरफ्तारी से लोगों ने राहत की सांस ली है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में कुख्यात रावण का हाफ एनकाउंटर, पांच दिनों में छठा बदमाश लंगड़ा

'जाति पूछकर गोली मारो..' तेजस्वी यादव के एनकाउंटर के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब

बिहार में आधी रात एनकाउंटर, मुठभेड़ में कुख्यात चिंटू को लगी गोली.. दो पुलिसकर्मी भी घायल

TAGGED:

KHAGARIA POLICE SHOT CRIMINAL
CRIMINAL BUDDIN MIYA
खगड़िया में एनकाउंटर
BIHAR NEWS
ENCOUNTER IN KHAGARIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.