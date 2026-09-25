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Explainer: जमुई बदसलूकी केस में एनकाउंटर, आरोपी पर फायर करने की पुलिस को कितनी छूट, क्या है नियम?

जमुई बदसलूकी कांड में मुख्य आरोपी का पुलिस एनकाउंटर एक बार फिर चर्चा में है. ऐसे में जानिये क्या कहते हैं नियम? रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा

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जमुई छेड़खानी मामले में एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 5:07 PM IST

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पटना: पिछले दिनों बिहार के जमुई में नाबालिग के साथ बदसलूकी हुई थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर मुख्य आरोपी नंदन यादव को पैर में गोली मार दी. जिसके बाद इसको लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है. समाज का एक वर्ग इस एक्शन को सही बता रहा है तो दूसरा धड़ा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है. कई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और कानून के जानकर भी एनकाउंटर को सही नहीं मानते हैं.

'एनकाउंटर से ही रुकेगा अपराध'
राजधानी पटना के रहने वाले बृजमोहन पांडे कहते हैं कि जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, वैसे में एनकाउंटर जरूरी है. वह ये भी कहते हैं कि हाफ एनकाउंटर का कोई मतलब नहीं है. जबतक अपराधियों की हत्या नहीं होगी, उनको पुलिस का डर नहीं होगा. लिहाजा ऐसे बदमाशों की एनकाउंटर के नाम पर हत्या जरूरी है. हालांकि, उनकी व्यक्तिगत राय है क्योंकि कानून के मुताबिक पुलिस कार्रवाई और किसी व्यक्ति की जान लेने के बीच स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक जवाबदेही होती है.

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मुख्य आरोपी नंदन यादव (ETV Bharat)

"ये पैर में गोली मार दिये, उठाकर ले जाकर बंद कर दिए. इससे कुछ नहीं होने वाला. बिहार का कायाकल्प तब होगी, जब एनकाउंटर के नाम पर हत्या की जाएगी, मारा जाएगा. प्रशासन जब दो-चार अपराधियों को मार देगा, तब अपराधियों में भय व्याप्त होगा. पुलिस को सख्त रवैया अपनाना होगा."- बृजमोहन पांडे, स्थानीय

पुलिस एनकाउंटर पर क्या कहते हैं नियम? (ETV Bharat)

पूर्व डीजीपी ने उठाए सवाल
वहीं, बिहार में लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर पूर्व डीजीपी अभयानंद ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कानून की किताब में 'एनकाउंटर' नाम का कोई शब्द ही नहीं है. पुलिस को भी कोई अलग शक्ति नहीं दी गई है. पुलिस हो या आम नागरिक, दोनों के लिए कानून में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का प्रावधान है.

'एनकाउंटर शब्द कानून में है ही नहीं'
पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि एनकाउंटर अंग्रेजी का शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ मुठभेड़ है. यह मुठभेड़ पुलिस और आम लोगों के बीच भी हो सकती है और दो आम लोगों के बीच भी लेकिन पुलिस के लिए एनकाउंटर करने की कोई अलग कानूनी शक्ति नहीं है. वे कहते हैं कि कानून के तहत आत्मरक्षा में बल का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस अधिकार को पुलिस के लिए किसी अलग 'एनकाउंटर पावर' के रूप में नहीं देखा जा सकता.

आत्मरक्षा का अधिकार परिस्थिति पर निर्भर
अभयानंद कहते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार तभी तक है, जब तक वास्तव में आत्मरक्षा की परिस्थिति मौजूद है. उनका सवाल है कि जिन घटनाओं को पुलिस एनकाउंटर बताती है, उनमें क्या हर मामले में वास्तव में ऐसी परिस्थिति मौजूद थी? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी कार्रवाई में पहले से योजना बनाकर किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया हो तो उसे 'आत्मरक्षा' कैसे माना जाएगा? हालांकि किसी खास घटना में ऐसी स्थिति थी या नहीं, इसका फैसला जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है.

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पूर्व डीजीपी अभयानंद (ETV Bharat)

"एनकाउंटर शब्द कानून में है ही नहीं. कोई छूट नहीं है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाता है ये शब्द और वो पब्लिक को भी उतना ही है, जितना पुलिस को है.बार-बार जो पुलिस एनकाउंटर करती है, गलत करती है. जो घटनाएं हो रही है, वह आत्मरक्षा में तो नहीं लगती है. सुप्रीम कोर्ट का पूरा रुलिंग इस पर पूरा आया हुआ है, एसओपी है."- अभयानंद, पूर्व डीजीपी, बिहार

अलग से गोली चलाने की शक्ति नहीं
पूर्व डीजीपी बताते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इससे संबंधित है. इसमें गिरफ्तारी का विरोध करने या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करने पर गिरफ्तारी के लिए आवश्यक साधनों के इस्तेमाल की बात कही गई है. इसी धारा में यह भी स्पष्ट है कि सामान्य गिरफ्तारी की शक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की मौत का अधिकार नहीं माना जा सकता, जब तक मामला कानून में निर्धारित गंभीर श्रेणी में न आता हो.

एनकाउंटर के बाद जांच की है व्यवस्था
एनकाउंटर के बाद होने वाली जांच को लेकर भी अभयानंद ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में मौत होने पर जांच की व्यवस्था मौजूद है और इसे सिर्फ पुलिस के बयान के आधार पर सही नहीं मान लिया जाना चाहिए.

वे कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस एनकाउंटर में मौत के मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, FIR दर्ज करने तथा अन्य प्रक्रियाओं को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पुलिस द्वारा आत्मरक्षा का दावा कर देने से एनकाउंटर अपने आप न्यायसंगत नहीं हो जाता.'

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ग्रेड नहीं, परिस्थिति महत्वपूर्ण
एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी किस स्तर का अधिकारी है, यह कितना महत्वपूर्ण है? इस सवाल पर अभयानंद ने कहा कि अधिकारी का ग्रेड सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि घटना के समय वास्तविक परिस्थिति क्या थी और बल का इस्तेमाल कानून के अनुसार हुआ या नहीं? यानी जांच का केंद्र यह होना चाहिए कि पुलिस के सामने उस वक्त वास्तविक खतरा क्या था, क्या बल का इस्तेमाल आवश्यक था और क्या कार्रवाई कानून की सीमा के भीतर थी?

अगर एनकाउंटर की जरूरत है तो कानून बनाएं
अभयानंद ने सरकार और राजनीतिक दलों की नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक नेतृत्व को लगता है कि मौजूदा कानून अपराध की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो खुले तौर पर विधानसभा और संसद में इस पर बहस होनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर कानून पर्याप्त नहीं है तो कानून बदला जाए लेकिन कानून बदले बिना पुलिस से अपनी तरफ से अलग व्यवस्था चलाने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए.

भ्रष्टाचार करने वालों पर भी वही नीति लागू हो
पूर्व डीजीपी ने एनकाउंटर की बहस को भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भी अपराध है और भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति भी कानून के तहत अपराधी है. ऐसे में यदि समाज यह मानता है कि अपराध रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है तो फिर इस नीति को सिर्फ सड़क पर होने वाले अपराध तक सीमित क्यों रखा जाए?

अभयानंद व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, 'राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि खुले तौर पर विधानसभा में बहस करें कि अगर एनकाउंटर ही समाधान है तो भ्रष्टाचार के मामलों में भी उसी नीति को लागू किया जाए.'

एनकाउंटर के बाद किन नियमों का पालन जरूरी?
पुलिस एनकाउंटर को लेकर भले ही कानून में कोई अलग से सीधी परिभाषा नहीं है लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 16 बिंदुओं वाली विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी. ये दिशा-निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश के सभी राज्यों पर लागू होते हैं.

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खुफिया जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करना जरूरी
इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार बताते हैं कि अगर पुलिस को किसी अपराधी की गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी मिलती है, तो कार्रवाई से पहले उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करना आवश्यक है. इसका उद्देश्य पुलिस कार्रवाई को रिकॉर्ड में रखना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

एनकाउंटर के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज हो
अगर पुलिस मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो संबंधित थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इसकी कॉपी बिना देरी के संबंधित न्यायालय को भेजी जानी चाहिए ताकि मामले की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके.

स्वतंत्र जांच का प्रावधान
एनकाउंटर की जांच उसी पुलिस टीम से नहीं कराई जा सकती, जो घटना में शामिल रही हो. जांच राज्य सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस थाने की स्वतंत्र टीम से कराई जानी चाहिए. इस जांच का नेतृत्व एनकाउंटर में शामिल टीम के प्रमुख से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी करेगा.

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एनकाउंटर में नंदन यादव के पैर में गोली लगी (ETV Bharat)

मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य
पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मौत के मामलों में मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का प्रावधान है. ऐसी जांच का उद्देश्य घटना के तथ्यों और पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र समीक्षा करना है.

हथियारों की फॉरेंसिक जांच
एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के हथियारों को जांच के लिए सुरक्षित किया जाता है. हथियारों और गोलियों की बैलिस्टिक तथा फॉरेंसिक जांच कराई जाती है, ताकि गोलीबारी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

जांच पूरी होने से पहले पुरस्कार या प्रमोशन नहीं
एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को तुरंत इनाम या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए. ऐसे पुरस्कारों पर निर्णय जांच के परिणामों के आधार पर लिया जाना चाहिए.

घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा
मुठभेड़ के दौरान अगर कोई पुलिसकर्मी, आरोपी या अन्य व्यक्ति घायल होता है, तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश
वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि एनकाउंटर में मौत होने के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस की जवाबदेही और जांच को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एनकाउंटर में मौत होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट भेजनी होती है. मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम योग्य डॉक्टरों के बोर्ड से कराया जाना चाहिए. पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का प्रावधान है.

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वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार (ETV Bharat)

अजीत कुमार आगे बताते हैं कि घटना से जुड़ी जांच और कानूनी प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी बताया कि जांच में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें हत्या का मामला भी शामिल हो सकता है.

क्या है पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी?
वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार कहते हैं कि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी अपराधी को जिंदा पकड़कर न्यायालय के सामने पेश करना है न कि उसे मार देना. वे कहते हैं कि पुलिस को केवल आत्मरक्षा यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के तहत, अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही जवाबी गोलीबारी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के मामलों में कानून का पालन, स्वतंत्र जांच और पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि पुलिस कार्रवाई के नाम पर किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके.

"पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए अपराधी को जिंदा पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना, न कि उसे मारना. पुलिस केवल अत्यंत विषम परिस्थिति में ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए. पुलिस एनकाउंट को लेकर कानून में अलग से कोई सीधा परिभाषा नहीं है लेकिन इसका दुरुपयोग रोकना और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं."- अजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता

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