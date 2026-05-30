ETV Bharat / state

गुरुग्राम पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल

गुरुग्राम: मानेसर में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब क्राइम ब्रांच की टीम और दो कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो शातिर अपराधी मानेसर घाटी क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर जांच अभियान शुरू किया. रात करीब ढाई बजे पुलिस को सड़क पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों आरोपी पहाड़ी क्षेत्र की ओर भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की. जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोलियां पुलिस की सरकारी गाड़ी में भी लगीं, हालांकि पुलिस टीम के किसी को चोट नहीं आई.

मोस्ट वांडेट बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय करण और 21 वर्षीय परवेश के रूप में हुई है. दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं. उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट, मारपीट और फायरिंग जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपी दिल्ली में हुई फायरिंग मामलों में भी वांटेड चल रहे थे. आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं."