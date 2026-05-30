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गुरुग्राम पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल

मानेसर में देर रात क्राइम ब्रांच की टीम और दो कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल.

Encounter in Gurugram
Encounter in Gurugram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 30, 2026 at 1:34 PM IST

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गुरुग्राम: मानेसर में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब क्राइम ब्रांच की टीम और दो कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो शातिर अपराधी मानेसर घाटी क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर जांच अभियान शुरू किया. रात करीब ढाई बजे पुलिस को सड़क पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों आरोपी पहाड़ी क्षेत्र की ओर भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की. जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोलियां पुलिस की सरकारी गाड़ी में भी लगीं, हालांकि पुलिस टीम के किसी को चोट नहीं आई.

मोस्ट वांडेट बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय करण और 21 वर्षीय परवेश के रूप में हुई है. दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं. उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट, मारपीट और फायरिंग जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपी दिल्ली में हुई फायरिंग मामलों में भी वांटेड चल रहे थे. आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं."

आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी पुलिस: घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.

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