फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के 7 बदमाश गिरफ्तार, 6 मध्यप्रदेश के निवासी, दो पैर में गोली लगने से घायल
फरीदाबाद पुलिस ने डकैती, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सात सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.
Published : October 11, 2026 at 4:55 PM IST
फरीदाबाद: डकैती, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सात सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों सतबीर और प्रताप के पैर में गोली लगी. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं.
वारदात की फिराक में थे आरोपी: एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि 10 और 11 अक्तूबर की रात अपराध शाखा सेक्टर-16 के प्रभारी उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश का एक गिरोह गांव सोतई के नजदीक आगरा नहर पुल के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी भागने लगे. इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में सतबीर और प्रताप के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने सातों आरोपियों को काबू कर लिया.
मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी आरोपी: पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतबीर और सुखलाल निवासी गांव रुशिया टपरा, जिला विदिशा तथा प्रताप, बेताल, धनसिंह, देवधर और हरबीर निवासी गांव कनेरा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है. आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, दो कारतूस, दो बड़े चाकू, दरवाजे तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले दो सरिये, दो गुलेल और 17 कंचे बरामद किए गए हैं.
रेकी के बाद घरों को बनाते थे निशाना: एसीपी के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में आते थे. यहां घरों की रेकी करने के बाद मौका देखकर डकैती, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. वारदात के बाद वे वापस मध्य प्रदेश लौट जाते थे.पुलिस के अनुसार, सतबीर सेक्टर-17 में 19 और 20 सितंबर की रात एक मकान में हुई चोरी की वारदात में भी शामिल रहा है.
आरोपियों से पूछताछ जारी: वहीं, गिरोह के सदस्यों पर मध्य प्रदेश के गुना में हाल ही में करोड़ों रुपये की चोरी करने का भी आरोप है. प्रताप पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है. पुलिस के मुताबिक, प्रताप के खिलाफ आठ, बेताल के खिलाफ दो और धनसिंह के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और दूसरे राज्यों में की गई संभावित वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है.
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