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फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के 7 बदमाश गिरफ्तार, 6 मध्यप्रदेश के निवासी, दो पैर में गोली लगने से घायल

Encounter in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: डकैती, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सात सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों सतबीर और प्रताप के पैर में गोली लगी. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं.

वारदात की फिराक में थे आरोपी: एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि 10 और 11 अक्तूबर की रात अपराध शाखा सेक्टर-16 के प्रभारी उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश का एक गिरोह गांव सोतई के नजदीक आगरा नहर पुल के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी भागने लगे. इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में सतबीर और प्रताप के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने सातों आरोपियों को काबू कर लिया.