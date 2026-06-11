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फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, 28 आपराधिक मामले दर्ज

फरीदाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिस्ट्रीशीटर सोनू को गिरफ्तार किया. बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, 28 आपराधिक मामले दर्ज.

encounter in faridabad
encounter in faridabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 10:46 AM IST

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फरीदाबाद: अपराध शाखा सेक्टर-85 और अपराध शाखा सेंट्रल की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया है. हिस्ट्रीशीटर सोनू घरों में चोरी की वारदातों के मामले में फरार चल रहा था. ये मुठभेड़ आईएमटी से मच्छगर गांव जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की. गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया.

फरीदाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़: क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घरों में चोरी की वारदातों में वांछित आरोपी सोनू क्षेत्र में आने वाला है. सूचना के आधार पर अपराध शाखा की टीम ने इलाके में निगरानी शुरू कर दी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी. इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को बाइक पर आते हुए देखा और उसे रुकने का इशारा किया.

पैर में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर घायल: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने मच्छगर गांव में रहने वाले एक दोस्त से मिलकर वापस दिल्ली जा रहा था. जब क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की. पुलिस के पीछा करने पर आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस को देख बदमाश ने की फायरिंग: एसीपी वरुण दहिया के अनुसार "आरोपी ने पुलिस पर चार राउंड फायर किए. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से हुई क्रॉस फायरिंग के दौरान पुलिस की एक गोली सीधे आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह बाइक से गिरकर सड़क पर गिर गया. इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया और हिरासत में ले लिया. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है."

बदमाश पर 28 आपराधिक मामले दर्ज: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह का कहना है कि "पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपी से उसके आपराधिक नेटवर्क, साथियों और हाल ही में हुई चोरी की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के अनुसार सोनू एक शातिर और हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. वो थाना पल्ला क्षेत्र में घरों में चोरी के मामलों में वांछित चल रहा था. उसके खिलाफ नोएडा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, चोरी, लूटपाट और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं."

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