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फरीदाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज

Encounter in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सेक्टर-58 क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीधे पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया. घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी पहचान बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय विमल उर्फ सोनू ठाकुर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने सहित करीब 20 से 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

फरीदाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़: जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विमल उर्फ सोनू ठाकुर सेक्टर-58 स्थित जेसीबी कंपनी के पास एक दुकान के नजदीक बाइक लेकर खड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर आरोपी बाइक लेकर भागने लगा. कुछ दूरी पर बाइक छोड़कर वह पैदल भागने लगा. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के सीधे पैर में गोली लग गई. गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया.