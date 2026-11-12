फरीदाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज
Encounter in Faridabad: वीरवार को फरीदाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से आरोपी घायल.
Published : November 12, 2026 at 9:59 AM IST
फरीदाबाद: सेक्टर-58 क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीधे पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया. घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी पहचान बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय विमल उर्फ सोनू ठाकुर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने सहित करीब 20 से 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
फरीदाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़: जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विमल उर्फ सोनू ठाकुर सेक्टर-58 स्थित जेसीबी कंपनी के पास एक दुकान के नजदीक बाइक लेकर खड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर आरोपी बाइक लेकर भागने लगा. कुछ दूरी पर बाइक छोड़कर वह पैदल भागने लगा. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के सीधे पैर में गोली लग गई. गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया.
करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज: पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है. वह फरीदाबाद के अलग-अलग थानों में दर्ज कई आपराधिक मामलों में वांछित था. आरोप है कि आरोपी करीब 16 साल की उम्र से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है. उसके खिलाफ घरों के बाहर फायरिंग करने के भी कई आरोप हैं. इसके अलावा वह औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में घुसकर चोरी की वारदातों को भी अंजाम देता था.
आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि रात के समय पुलिस टीम गश्त कर रही थी. इस दौरान उन्हें पहले से बदमाश की आने की इनपुट मिली थी. इस दौरान संदिग्ध बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. फिलहाल आरोपी का अस्पताल में उपचार चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी से अन्य आपराधिक वारदातों को लेकर भी खुलासे होने की उम्मीद है.
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