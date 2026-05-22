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फरीदाबाद में मुठभेड़, अंतरराज्यीय अपराधी गिरफ्तार, 3 राज्यों में हत्या, लूट और डकैती के मामले हैं दर्ज

फरीदाबाद, हरियाणा और राजस्थान में लूट, डकैती, हत्या आदि मामलों में वांछित अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

Encounter in Faridabad
फरीदाबाद में मुठभेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 22, 2026 at 6:10 PM IST

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फरीदाबाद: जिले में क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय अपराधी को काबू करने में सफलता हासिल की है. पकड़ा गया अपराधी हरियाणा और राजस्थान में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़ा और शस्त्र अधिनियम सहित 7 से अधिक मामलो मे वांछित था. आरोपी संदीप उर्फ चेंटा के रूप में किया गया. वांछित अपराधी ने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

KGP अंडरपास के नजदीक मुठभेड़: प्रेस वार्ता करते हुए क्राइम ब्रांच के एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं द्वारा संगीन अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने 21 मई की रात्रि को संदीप उर्फ चेंटा वासी गांव मच्छगर को थाना छांयसा के अंतर्गत गांव फज्जूपुर क्षेत्र में KGP अंडरपास के नजदीक मुठभेड़ के बाद काबू करने में सफलता हासिल की है.

संदीप उर्फ चेंटा गिरफ्तार (ETV Bharat)

चांदपुर-अटाली रोड पर पुलिस ने की नाकाबंदी: उन्होंने बताया कि आरोपी, थाना सेंट्रल के अंतर्गत सेक्टर-12 कोर्ट मोड स्थित चंदीला फूड होटल पर 20 मई की सुबह कर्मचारी के साथ मारपीट करने और पिस्टल तानकर हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था. 21 मई की रात्रि अपराध शाखा उंचा गांव की टीम को गुप्त सूत्रों से आरोपी की मोटरसाइकिल से गांव चांदपुर-अटाली रोड पर आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर अपराध शाखा की टीम ने गांव चांदपुर-अटाली रोड पर नाकाबंदी की.

जवाबी फायरिंग में संदीप उर्फ चेंटा के पैर में लगी गोली: नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे आरोपी को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह भागने लगा जिस पर टीम ने उसका पीछा किया. पीछा करते समय उसने पुलिस टीम पर 3 राउंड फायर किये. 1 फायर गाड़ी और 2 फायर पुलिस टीम पर किये गये. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदीप उर्फ चेंटा के बांए पैर में गोली लगी. उसे इलाज के लिये सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में दाखिल कराया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है. वहीं मौका से 1 देसी पिस्टल और 3 खाली खोल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है. उन्होंने बताया की आरोपित का आपराधिक रिकार्ड भी है. उस पर लूट डकैती हत्या के प्रयास लड़ाई झगड़ा और शस्त्र अधिनियम सहित 7 से अधिक मामले भिवाड़ी (राजस्थान) करनाल और फरीदाबाद में दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में मुठभेड़: सचिन हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली, गिरफ्तार, पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद

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