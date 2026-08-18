धनबाद में मुठभेड़: पुलिस एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक जांच तेज, मौके से जुटाए जा रहे अहम साक्ष्य
धनबाद में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इसमें दो घायल हुए हैं जबकि एक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया.
Published : August 18, 2026 at 7:02 PM IST
धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. घायल अपराधियों की पहचान वासेपुर नूरी मस्जिद रोड निवासी 35 वर्षीय इरफान आलम उर्फ टुन्ना और पुटकी निवासी 36 वर्षीय नन्हे उर्फ नाजिर अंसारी के रूप में हुई है. दोनों का इलाज एसएनएमएमसीएच में कराया जा रहा है. पुलिस दोनों को प्रिंस खान और गोपी खान गिरोह से जुड़ा हुआ बता रही है.
एसएसपी और सिटी एसपी ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा
मंगलवार को धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार और सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव एसएनएमएमसीएच पहुंचे. अधिकारियों ने अस्पताल में घायल दोनों आरोपियों की स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों से इलाज को लेकर बातचीत की. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच को लेकर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
जमीन कारोबारी से लेवी वसूली का इरादा, पुलिस को पहले से मिली थी सूचना
पुलिस के मुताबिक, जमीन कारोबारी से पांच लाख रुपये की लेवी वसूलने के इरादे से तीन अपराधी बाइक पर सवार होकर निरंकारी चौक पहुंचे थे. पुलिस को इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपराधियों को घेरने का प्रयास किया. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी.
गश्ती गाड़ी पर भी किया हमला, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की
अपराधियों ने बरवाअड्डा थाना की गश्ती गाड़ी को भी निशाना बनाया. अपराधियों की गोली गश्ती वाहन के शीशे में जा लगी, हालांकि वाहन चालक बाल-बाल बच गया. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें इरफान आलम और नन्हे उर्फ नाजिर अंसारी के पैर में गोली लगी. वहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर तीसरा अपराधी मौके से भाग निकलने में सफल रहा.
फोरेंसिक टीम पहुंची, घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र
मुठभेड़ की सूचना के बाद रांची से एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने मौके की बारीकी से जांच की और घटनास्थल से जरूरी नमूने जुटाए. पुलिस और फॉरेंसिक टीम की ओर से घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा. मुठभेड़ स्थल पर फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है. टीम घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है और जरूरी नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं.
मोटरसाइकिल, पिस्टल व मोबाइल बरामद, गोपी खान से जुड़े साक्ष्य
जांच के दौरान पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, चार कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि बरामद मोबाइल फोन की जांच में गोपी खान से बातचीत से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. इन डिजिटल साक्ष्यों की भी पुलिस जांच कर रही है.
आपराधिक इतिहास और फरार अपराधी की तलाश
पुलिस के अनुसार, घायल इरफान आलम का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और वह पूर्व में जेल जा चुका है तथा फिलहाल जमानत पर बाहर था. वहीं, नन्हे उर्फ नाजिर अंसारी के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस अब फरार तीसरे अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
घायल दोनों आरोपियों से पूछताछ और बरामद मोबाइल फोन की जांच के आधार पर पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि जमीन कारोबारी से लेवी की मांग के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और इस वारदात की साजिश कहां से रची गई थी.
एसएसपी का बयान: संगठित अपराध नहीं पनपने दिया जाएगा
एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ कहा है कि जिले में संगठित अपराध को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा. पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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