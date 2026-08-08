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चरखी दादरी में फायरिंग मामला: मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी कातिया समेत 3 गिरफ्तार, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Charkhi Dadri firing case ( ETV Bharat )