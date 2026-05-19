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चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बंबीहा गैंग के तीन साथी गिरफ्तार

चंडीगढ़: सोमवार देर रात पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई. सेक्टर-43 बस स्टैंड के पीछे चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि तीनों के तार बंबीहा गैंग से जुड़े हैं. तीनों शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे.

चंडीगढ़ में मुठभेड़: चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन सेल को इनपुट मिला था कि कुछ हथियारबंद युवक चंडीगढ़ में दाखिल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और देर रात संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तीन युवकों को रोकने की कोशिश की. पुलिस ने सेक्टर 43 से जैसे ही उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद दोनों तरफ से कुछ मिनट तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बंबीहा गैंग के तीन साथी गिरफ्तार (ETV Bharat)

बंबीहा गैंग के तीन साथी गिरफ्तार: मुठभेड़ के दौरान एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. गनीमत रही कि सुरक्षा जैकेट की वजह से पुलिसकर्मी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर लिया. मौके से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है.