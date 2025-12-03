ETV Bharat / state

बिहार में फिर मुठभेड़, SSP बोले- मैसेज साफ है, गोली का जवाब गोली से देंगे

बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है. अपराधियों पर दबिश जारी है. गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है. पढ़ें खबर

ENCOUNTER IN BIHAR
बिहार में फिर मुठभेड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 3, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सारण (छपरा) : बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जब से भाजपा के पास गृह मंत्रालय आया है, उसके बाद से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अपराधी बचने वाले नहीं हैं.

छपरा में एनकाउंटर : इसी कड़ी में सारण जिले में 2 दिनों में दो पुलिसिया मुठभेड़ में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई थी. उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए दोनों अपराधियों को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया.

सारण एसएसपी डॉ कुमार आशीष (ETV Bharat)

एक को गोली लगने पर दूसरे ने किया सरेंडर : सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली. जहां दियारा इलाके में पुलिस और शराब तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. इस कार्रवाई के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक अपराधी के पैर में लगी, जबकि दूसरा अपराधी मौके पर ही सरेंडर कर दिया. दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है.

नदी के रास्ते हो रही थी शराब तस्करी : घायल अपराधी को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है. जहां सारण के एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष खुद पहुंचे हैं और प्रारंभिक पूछताछ की है. दोनों अपराधी शराब माफिया बताए जा रहे हैं. एसएसपी डॉक्टर आशीष ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि यूपी से जलमार्ग के जरिए मांझी होकर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है.

Encounter in Bihar
अपराधियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती (ETV Bharat)

''मांझी थाना अध्यक्ष आशीष कुमार को टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया. पुलिस टीम नाव लेकर नदी में पहुंची. इसी बीच तस्करों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई. पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए गोली चलाई. इस मुठभेड़ के दौरान तस्कर अपनी मोटर बोट लेकर रामघाट से रिवील गंज की ओर भागने लगे. किनारे पहुंचने पर पुलिस की एक गोली एक अपराधी के पैर में लग गई. दूसरा अपराधी खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर सरेंडर कर दिया.''- डॉ कुमार आशीष, एसएसपी, सारण

'सरगना को भी दबोचा जाएगा' : पुलिस ने तस्करों के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब, दो देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है. घायल अपराधी का नाम अजय राय है, जिसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है. उसके दूसरे साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एसएसपी का कहना है कि सरगना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है. उन सभी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें :-

'किसी को नहीं छोड़ेंगे' एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दी बड़ी चेतावनी

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना, खुसरूपुर में 25 हजार के इनामी का हाफ एनकाउंटर

बिहार में कपूर झा गैंग के तीन अपराधियों का हाफ एनकाउंटर, खुलेंगे कई राज

TAGGED:

ENCOUNTER IN SARAN CHAPRA
छपरा में मुठभेड़
सारण में एनकाउंटर
CHAPRA NEWS
ENCOUNTER IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.