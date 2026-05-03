'अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ाना है..' बिहार में एनकाउंटर का नेताओं ने किया समर्थन
बिहार में एनकाउंटर का सत्ता पक्ष ने समर्थन किया. कहा कि, सम्राट चौधरी बिहार को अपराधमुक्त बनाने का संकल्प ले लिए हैं.
Published : May 3, 2026 at 1:50 PM IST
पटना: बिहार में अपराधियों का लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है. रविवार को सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या मामले में पुलिस ने एनकाउंर किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी सोनू यादव को ढेर कर दिया. बिहार पुलिस की इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष जमकर समर्थन कर रहे हैं. नेताओं का कहना है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है.
'सोनू यादव बड़ा अपराधी था..': बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 'अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को माला पहनाना नहीं, माला चढ़ाना है. अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया है. सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ है, वो बड़ा अपराधी था.'
#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा...मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को माला पहनाना नहीं, माला चढ़ाना है। अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया है। सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ है, वो बड़ा अपराधी था।" pic.twitter.com/tDQ8aQLbM5— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 3, 2026
कानून व्यवस्था पर सम्राट की कड़ी नजर: बिहार में लगातार एनकाउंटर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 'किसी भी राज्य सरकार का पहला दायित्व कानून व्यवस्था को बेहतर करना है. नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था बेहतर करने का काम किया. सम्राट चौधरी की भी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर है. हमारी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है. बिहार की जनता शांति और चैन से रहे यह सुनिश्चित करना हमारी सरकार का एक दायित्व भी है.'
#WATCH पटना(बिहार): बिहार में लगातार एनकाउंटर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, "किसी भी राज्य सरकार का पहला दायित्व कानून व्यवस्था को बेहतर करना है। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था बेहतर करने का काम किया। सम्राट चौधरी की भी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर है। हमारी सरकार… pic.twitter.com/qRt8Q4SRHf— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 3, 2026
शपथग्रहण के बाद से एनकाउंटर: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद बिहार के कई जिलों में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया. ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर की टाइमलाइन-
- 22 अप्रैल: पटना में लूटकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी थी.
- 26 अप्रैल: नवादा में एक अपराधी टिंकू यादव को पुलिस ने पैर में मारी थी गोली
- 29 अप्रैल: भागलपुर ईओ हत्याकांड में रामधनी यादव एनकाउंटर में ढेर
- 30 अप्रैल: सीवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या मामले में छोटू यादव एनकाउंटर में ढेर
- 3 मई: सीवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या मामले में सोनू यादव एनकाउंटर में ढेर
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