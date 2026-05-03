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'अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ाना है..' बिहार में एनकाउंटर का नेताओं ने किया समर्थन

'सोनू यादव बड़ा अपराधी था..': बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 'अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को माला पहनाना नहीं, माला चढ़ाना है. अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया है. सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ है, वो बड़ा अपराधी था.'

कानून व्यवस्था पर सम्राट की कड़ी नजर: बिहार में लगातार एनकाउंटर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 'किसी भी राज्य सरकार का पहला दायित्व कानून व्यवस्था को बेहतर करना है. नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था बेहतर करने का काम किया. सम्राट चौधरी की भी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर है. हमारी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है. बिहार की जनता शांति और चैन से रहे यह सुनिश्चित करना हमारी सरकार का एक दायित्व भी है.'

शपथग्रहण के बाद से एनकाउंटर: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद बिहार के कई जिलों में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया. ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर की टाइमलाइन-

22 अप्रैल: पटना में लूटकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी थी.

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