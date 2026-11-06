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बिहार में सुबह-सुबह एनकाउंटर, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हत्याकांड के शूटर को पुलिस ने मारी गोली

भोजपुर रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर ( ETV Bharat )

"गोलीबारी होता देख पुलिस ने उसे चेतावनी दी, इसके बावजूद वह फायरिंग करते रहा. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की है. इस दौरान उसके पैर में गोली लगी है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है." -अवधेश दीक्षित, एसपी, भोजपुर

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को छिपाने वाले गुप्त स्थान की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर निशानदेही पर हथियार बरामद करने सारंगपुर मोड पहुंची थी.हथियार के ठिकाने पर पहुंचते ही आरोपी निर्मल यादव ने मौका पाकर पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा,

पुलिस गिरफ्त में आए शूटर की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा हाउसिंग निवासी निर्मल यादव के रूप में हुई है. घटना के संबंध में भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हत्याकांड में शामिल इस आरोपी शूटर को पहले गिरफ्तार किया गया था.

इस पूरे मामले की शुरुआत 15 अक्टूबर की सुबह हुई थी, जब जिले के नवादा थाना क्षेत्र के महाराजा हाता कतिरा स्टेशन रोड स्थित जैन कॉलेज के पास अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था. बदमाशों ने क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमिश्नर राम पुकार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतक राम पुकार सिंह इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थे और वहां से रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार के साथ आरा में रह रहे थे.

भोजपुर में हत्या के बाद की तस्वीर (ETV Bharat)

सीने में मारी 7 गोली

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बेखौफ अपराधियों ने रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाते हुए उनके सीने में ताबड़तोड़ 7 गोली मारी थी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी. इस वीभत्स हत्याकांड के बाद हरकत में आए भोजपुर एसपी ने पीड़ित परिवार के बयान और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की थी. पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य का उपयोग करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी.

भोजपुर में हत्या के बाद की तस्वीर (ETV Bharat)

14 कट्ठा जमीन का विवाद

इस मामले में मृतक की पत्नी सुशीला देवी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए इस हत्याकांड के पीछे मुफस्सिल थाना प्रभारी और सीओ की मिलीभगत होने की बात कही थी. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया था कि 14 कट्ठा की एक कीमती जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके पति की हत्या कराई गई है. इसके साथ ही पत्नी ने यह भी खुलासा किया था कि इस वारदात से पहले भी उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिली थीं.

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