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बिहार में एनकाउंटर: भागलपुर शूटआउट का मास्टरमाइंड रामधीन यादव ढेर, पुलिस ने सीने में मारी गोली

फायरिंग में डीएसपी और पुलिसकर्मी जख्मी: छापेमारी के दौरान आरोपी को लगा कि हथियार बरामद होने पर उसके सारे राज खुल जाएंगे. इसी बीच रामधीन के कुछ सहयोगियों ने पुलिस टीम का पीछा करना शुरू कर दिया और उन पर फायरिंग कर दी. इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर रामधीन यादव ने भी गोलीबारी की, जिसमें डीएसपी (DSP) नवीन कुमार समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़: भागलपुर एसएसपी के अनुसार, मंगलवार को सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के बाद मुख्य आरोपी रामधीन यादव ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के संबंध में उससे पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने ग्रामीण इलाके में हथियार छिपाने की बात स्वीकार की. इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम आरोपी को साथ लेकर उक्त स्थान पर छापेमारी करने पहुंची थी.

आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली: पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की. दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं, जिसमें एक गोली रामधीन यादव के सीने में जा लगी और वह वहीं गिर पड़ा. घायल रामधीन और डीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुख्य आरोपी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

मंगलवार को मायागंज अस्पताल में नेताओं की भीड़ (ETV Bharat)

"आरोपी को घटना में इस्तेमाल हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर दी गयी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें रामधीन यादव घायल हो गया. इस घटना में तीन पुलिस कर्मी भी घायल हुए. सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां रामधीन यादव की मौत हो गयी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है." -प्रमोद कुमार, एसएसपी, भागलपुर

मायागंज में जख्मी पदाधिकारी को लाते लोग (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: मंगलवार को भागलपुर के सुल्तानगंज में दो अपराधियों ने नगर परिषद कार्यालय में घुसकर फायरिंग की. इस दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और सभापति राजकुमार गुड्डू को गोली लगी. घटना के तुरंत बाद दोनों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से मायागंज रेफर कर दिया गया. मायागंज जाने के दौरान रास्ते में ही कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गयी. सभापति का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है.

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