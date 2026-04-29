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बिहार में एनकाउंटर: भागलपुर शूटआउट का मास्टरमाइंड रामधीन यादव ढेर, पुलिस ने सीने में मारी गोली

भागलपुर शूटआउट का मास्टरमाइंड रामधीन यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. सीने में गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गयी.

Bhagalpur shootout
भागलपुर शूटआउट के आरोपी का एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 8:44 AM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार की सुबह की. मृतक की पहचान मुख्य अभियुक्त रामधीन यादव के रूप में हुई है. मुठभेड़ के दौरान रामधीन के सीने में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़: भागलपुर एसएसपी के अनुसार, मंगलवार को सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के बाद मुख्य आरोपी रामधीन यादव ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के संबंध में उससे पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने ग्रामीण इलाके में हथियार छिपाने की बात स्वीकार की. इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम आरोपी को साथ लेकर उक्त स्थान पर छापेमारी करने पहुंची थी.

भागलपुर शूटआउट का CCTV फुटेज (ETV Bharat)

फायरिंग में डीएसपी और पुलिसकर्मी जख्मी: छापेमारी के दौरान आरोपी को लगा कि हथियार बरामद होने पर उसके सारे राज खुल जाएंगे. इसी बीच रामधीन के कुछ सहयोगियों ने पुलिस टीम का पीछा करना शुरू कर दिया और उन पर फायरिंग कर दी. इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर रामधीन यादव ने भी गोलीबारी की, जिसमें डीएसपी (DSP) नवीन कुमार समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली: पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की. दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं, जिसमें एक गोली रामधीन यादव के सीने में जा लगी और वह वहीं गिर पड़ा. घायल रामधीन और डीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुख्य आरोपी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

Bhagalpur shootout
मंगलवार को मायागंज अस्पताल में नेताओं की भीड़ (ETV Bharat)

"आरोपी को घटना में इस्तेमाल हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर दी गयी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें रामधीन यादव घायल हो गया. इस घटना में तीन पुलिस कर्मी भी घायल हुए. सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां रामधीन यादव की मौत हो गयी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है." -प्रमोद कुमार, एसएसपी, भागलपुर

Bhagalpur shootout
मायागंज में जख्मी पदाधिकारी को लाते लोग (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: मंगलवार को भागलपुर के सुल्तानगंज में दो अपराधियों ने नगर परिषद कार्यालय में घुसकर फायरिंग की. इस दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और सभापति राजकुमार गुड्डू को गोली लगी. घटना के तुरंत बाद दोनों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से मायागंज रेफर कर दिया गया. मायागंज जाने के दौरान रास्ते में ही कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गयी. सभापति का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है.

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