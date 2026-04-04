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बिहार में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़: STF की कार्रवाई में एक को लगी गोली

बेगूसराय में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. एक अपराधी को गोली लगी है.

Encounter In Begusarai
बेगूसराय में पुलिस-अपराधियों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 2:08 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ. एसटीएफ की मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगने की खबर सामने आई है. घटना बेगूसराय-समस्तीपुर बॉर्डर के मंसूरचक के नारायण चौक पर एसटीएफ ने यह कार्रवाई की. बताया जाता है कि कुछ अपराधी यहां के एक होटल में रुके थे. इसकी सूचना पुलिस और एसटीएफ को लग गई.

पुलिस के पहुंचते ही फायरिंग: मौका-ए-वारदात पर बेगूसराय के सदर डीएसपी आनंद पांडेय, बछवारा, मंसूरचक और तियाय थाने की पुलिस एसटीएफ के साथ पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई.

Encounter In Begusarai
बेगूसराय में पुलिस ने इलाके को घेरा (ETV Bharat)

एक अपराधी को लगी गोली: पुलिस ने अब तक फास्ट फूड दुकानदार समेत 6 अपराधियों को गिरफ्त में लिया है. बाकी कुछ अपराधी वहीं आसपास झाड़ी में या घर में छुपे हुए हैं. एक अपराधी को गोली लगी है, वह भी अभी फरार ही बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी कर खोजबीन कर रही है.

पूरे इलाके की नाकेबंदी: मुठेभड़ के दौरान तेघरा डीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है. घटनास्थल पर चारो ओर से नाकेबंदी कर दी गयी है. किसी को भी उस इलाके में घूसने की अनुमति नहीं है. पुलिस टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है.

Encounter In Begusarai
बेगूसराय में एनकाउंटर (ETV Bharat)

दरभंगा लूटकांड से कनेक्शन: इस मुठभेड़ को दरभंगा में हुए लूटकांड से जोड़कर देखा जा रहा है. शुक्रवार को दरभंगा में दो करोड़ की लूट हुई थी. घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश मंसूरचक थाना क्षेत्र में छिपे हुए हैं.

दुकान में बैठे थे अपराधी: स्थानीय लोगों के अनुसार एसटीएफ की टीम सिविल ड्रेस में सुबह 10 बजे नारायणपुर चौक पर एक फास्ट फूड की दुकान में पहुंची. उसी दुकान में 7 से 8 की संख्या में अपराधी भी नाश्ता कर रहे थे. आशंका होते ही अपराधी मौके से फरार होने लगे. दुकान के बगल में मकई का खेत होने की वजह से अपराधियों को सहूलियत हुई.

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इसी दुकान में जुटे थे अपराधी (ETV Bharat)

5-6 राउंड गोली चली: अपराधी गोली चलाते हुए मकई के खेत में घुस गए. जिस पर जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ के जवानों के द्वारा भी गोली चलाई गई. इस गोलीबारी की घटना में एक अपराधी भी घायल हुआ है. इस दौरान करीब 5-6 राउंड गोली चली है.

पुलिस की कार्रवाई की तारीफ: स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अरमान कुरेशी ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पुलिस के द्वारा की गई इस जवाबी कार्रवाई से अपराधियों में दहशत उत्पन्न होगा. अपराध की घटना में कमी आएगी.

बेगूसराय में एनकाउंटर (ETV Bharat)

मेरा बेटा निर्दोष: गिरफ्तार दुकानदार विक्की पासवान की मां सुलाना देवी ने बताया कि मेरा बेटा निर्दोष है. फास्ट फूड का दुकान चलाता है. उसे क्या पता कि दुकान में कौन आता है. जो भी आता है, उसे चाय पानी देता है. घटना के दौरान अपराधी और पुलिस दोनों दुकान में थे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कौन लोग हैं. सभी चाय और सिगरेट पी.

"मेरा बेटा फास्ट फूड का दुकान चलाता है. मेरे बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह निर्दोष है. दुकान में जो भी आता है, उसे चाय पानी देता है. उसमें उसकी क्या गलती है." -सुलाना देवी, दुकानदार की मां

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