बलिया में एनकाउंटर; बदमाश के पैर में लगी पुलिस की गोली, कब्जे से तमंचा कारतूस-बाइक बरामद
बांसडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार रात सारंगपुर मार्ग पर महुआ मोड़ के पास हुई मुठभेड़.
Published : February 18, 2026 at 8:35 AM IST
बलिया : बांसडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एनकाउंटर में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है. मुठेभड़ के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है. उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. बदमाश के कब्जे से तमंचा-कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है.
एएसपी दिनेश शुक्ला के अनुसार मंगलवार रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध बाइकसवार को रोकने का प्रयास किया गया. इस दौरान उसने बाइक तेजी से भगा दी. पुलिस टीम ने पीछा करके उसे सारंगपुर मार्ग पर महुआ मोड़ के पास घेर लिया. इस पर वह हड़बड़ा कर गिर पड़ा और फायरिंग शुरू कर दी. बचाव में पुलिस टीम ने फायरिंग की तो एक गोली उसके पैर में लग गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम दुही मुसी गांव निवासी दिलीप साहनी (31) पुत्र मन बहादुर साहनी बताया. पूछताछ में दिलीप ने 11 फरवरी को पवन कुमार की बाइक और 10 हजार रुपये लूटने की बात कबूल की है. पैर में गोली लगने की वजह से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी दिनेश शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश दिलीप साहनी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. आरोपी चोरी के अलावा कई आपराधिक मामलों में भी वांछित था.
