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धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, निखार सबलोक हत्याकांड से जुड़ा मामला

धनबाद: निरसा इलाके में बुधवार शाम पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से सागर नाम का अपराधी घायल हो गया. घायल सागर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

एसएसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि

धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने पुलिस एनकाउंटर की पुष्टि की है. एसएसपी के मुताबिक, निरसा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सागर नामक अपराधी को गोली लगी है. फिलहाल वह घायल अवस्था में है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है.

सागर का जुड़ाव निखार सबलोक हत्याकांड से

घायल सागर सिंह का नाम जमशेदपुर के चर्चित कारोबारी निखार सबलोक हत्याकांड से भी जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस को सूचना मिली थी कि सागर अपने कुछ साथियों के साथ धनबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है.

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