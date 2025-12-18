ETV Bharat / state

सुकमा में जवानों ओर माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी

सुकमा में थाना गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में मुठभेड़ चल रही है.

SUKMA ENCOUNTER
सुकमा में मुठभेड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 9:25 AM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई जारी है. थाना गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ जारी है. सुकमा पुलिस ने एनकाउंटर की पुष्टि की है.

सुकमा में नक्सलियों और डीआरजी के बीच मुठभेड़

माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG ने गोलापल्ली क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया. जवानों के सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई देते हुए मोर्चा संभाला. सुबह से ही घने जंगल और पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन तेज हो गया है.सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं. इसके साथ ही इलाके में अतिरिक्त बल अलर्ट मोड पर है.

तीन नक्सली मारे गए

मुठभेड़ के दौरान ही सुकमा पुलिस से नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिली है. सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ जारी है. रुक रुककर फायरिंग हो रही है. फिलहाल एनकाउंटर में तीन नक्सली मारे गए हैं. जिनकी शिनाख्त भी हो चुकी है. मारे गए नक्सली किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य है, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है.

किस्टाराम एरिया कमेटी के तीन नक्सली ढेर

1/ माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना उर्फ जगत ऐसी एम किस्टाराम एरिया कमेटी

2/ सोढ़ी बंडी एसी एम किस्टाराम एरिया कमेटी

3/ नुप्पो बजनी एसी एम किस्टाराम एरिया कमेटी महिला नक्सली

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ टीम ने प्रेशर IED किया नष्ट
2026 में नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर,विकास पर फन फैलाए बैठे थे नक्सली, हथियार छोड़कर चुने पुनर्वास :अमित शाह
बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सलियों का दम, नुआ बाट से नई जिंदगी की शुरुआत
Last Updated : December 18, 2025 at 9:33 AM IST

TAGGED:

SUKMA ENCOUNTER
सुकमा में मुठभेड़
ENCOUNTER IN CHHATTISGARH
पुलिस नक्सली मुठभेड़ छत्तीसगढ़
SUKMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.