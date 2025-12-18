सुकमा में जवानों ओर माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी
सुकमा में थाना गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में मुठभेड़ चल रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 9:25 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 9:33 AM IST
सुकमा: सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई जारी है. थाना गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ जारी है. सुकमा पुलिस ने एनकाउंटर की पुष्टि की है.
सुकमा में नक्सलियों और डीआरजी के बीच मुठभेड़
माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG ने गोलापल्ली क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया. जवानों के सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई देते हुए मोर्चा संभाला. सुबह से ही घने जंगल और पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन तेज हो गया है.सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं. इसके साथ ही इलाके में अतिरिक्त बल अलर्ट मोड पर है.
तीन नक्सली मारे गए
मुठभेड़ के दौरान ही सुकमा पुलिस से नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिली है. सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ जारी है. रुक रुककर फायरिंग हो रही है. फिलहाल एनकाउंटर में तीन नक्सली मारे गए हैं. जिनकी शिनाख्त भी हो चुकी है. मारे गए नक्सली किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य है, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है.
किस्टाराम एरिया कमेटी के तीन नक्सली ढेर
1/ माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना उर्फ जगत ऐसी एम किस्टाराम एरिया कमेटी
2/ सोढ़ी बंडी एसी एम किस्टाराम एरिया कमेटी
3/ नुप्पो बजनी एसी एम किस्टाराम एरिया कमेटी महिला नक्सली