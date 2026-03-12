ETV Bharat / state

कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़

कांकेर नक्सली मुठभेड़ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख पास आ रही है बस्तर संभाग में नक्सल ऑपरेशन तेज हो गया है. एक तरफ बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हथियार उठाने वाले माओवादियों को भी सुरक्षा बल के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. बुधवार से कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही है.

कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़

कांकेर पुलिस ने नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी. कांकेर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. जिसके बाद सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सर्च अभियान के दौरान बुधवार सुबह से पुलिस टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है.

जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुककर जारी है फायरिंग

कांकेर पुलिस ने बताया कि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती. अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

