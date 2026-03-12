ETV Bharat / state

कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़

कांकेर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है. जवानों के वापस आने के बाद पूरी जानकारी मिलेगी.

कांकेर नक्सली मुठभेड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : March 12, 2026

Updated : March 12, 2026

कांकेर: छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख पास आ रही है बस्तर संभाग में नक्सल ऑपरेशन तेज हो गया है. एक तरफ बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हथियार उठाने वाले माओवादियों को भी सुरक्षा बल के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. बुधवार से कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही है.

कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़

कांकेर पुलिस ने नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी. कांकेर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. जिसके बाद सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सर्च अभियान के दौरान बुधवार सुबह से पुलिस टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है.

जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुककर जारी है फायरिंग

कांकेर पुलिस ने बताया कि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती. अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में नक्सल एनकाउंटर

साल 2026

5 मार्च: दंतेवाड़ा बीजापुर सीमाक्षेत्र में नक्सली मुठभेड़, भैरमगढ़ एरिया कमेटी का इनामी माओवादी ढेर

5 फरवरी: बीजापुर के तर्रेम में दक्षिण बस्तर डिवीजन DVCM माओवादी उधम सिंह ढेर

29 जनवरी: बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, AK-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल गोला बारूद बरामद

17-18 जनवरी: बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में एनकाउंटर, 4 महिला नक्सली सहित 6 नक्सली ढेर

3 जनवरी: सुकमा एनकाउंटर में 60 लाख के इनामी 12 माओवादी ढेर. AK 47, INSAS, SLR Rifles बरामद

साल 2025

12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर

21 मई 2025: नक्सली लीडर बसवराजू समेत 28 माओवादी ढेर

15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर

29 मार्च 2025: सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए, झीरमकांड में शामिल नक्सली भी ढेर

20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए

9 फरवरी 2025: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए

19 जनवरी 2025: प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 माओवादी ढेर

16 जनवरी 2025: बीजापुर में भीषण मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए

साल 2024

22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए

04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ मुठभेड़ में 38 नक्सलियों का खात्मा

10 मई 2024: बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर

16 अप्रैल 2024: कांकेर में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए

02 अप्रैल2024: बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर

