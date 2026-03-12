कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़
कांकेर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है. जवानों के वापस आने के बाद पूरी जानकारी मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 12, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 9:06 AM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख पास आ रही है बस्तर संभाग में नक्सल ऑपरेशन तेज हो गया है. एक तरफ बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हथियार उठाने वाले माओवादियों को भी सुरक्षा बल के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. बुधवार से कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही है.
कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़
कांकेर पुलिस ने नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी. कांकेर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. जिसके बाद सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सर्च अभियान के दौरान बुधवार सुबह से पुलिस टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है.
जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुककर जारी है फायरिंग
कांकेर पुलिस ने बताया कि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती. अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.
छत्तीसगढ़ में नक्सल एनकाउंटर
